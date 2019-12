North Pole Engineering lance le capteur intelligent de tapis de course Runn





MINNEAPOLIS, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- North Pole Engineering annonce le capteur de tapis de course intelligent Runntm, capteur sans fil de vitesse, d'inclinaison et de cadence, destiné à une utilisation avec la quasi-totalité des tapis de course. Capturant les données d'entraînement sur tapis de course en temps réel, Runn communique sans fil avec les applications mobiles et les objets connectés portables en utilisant la faible énergie Bluetooth.

Ses caractéristiques principales incluent :

Installation simple ? se fixe facilement sur les plateformes des tapis de course

Indicateurs du tapis de course en temps réel ? vitesse, inclinaison et cadence

Faible énergie Bluetooth et connectivité ANT ? se connecte facilement, et enregistre les entraînements dans les applications ainsi que les objets connectés portables

Alimentation batterie/USB ? grande batterie rechargeable intégrée, offrant une utilisation sans câble pendant plusieurs mois

« Nous avons conçu Runn pour faciliter la conversion de n'importe quel tapis de course en un tapis de course intelligent. Les tapis de course intelligents combinés à des applications telles que Zwift, The Sufferfest et Virtual Runner offrent des expériences d'entraînement uniques et stimulantes pour les coureurs, et entretiennent leur motivation au cours des séances d'entraînement en intérieur », a déclaré Jeff Lasch, responsable principal des produits chez North Pole Engineering.

« Runn offre une modernisation exceptionnelle et à bas coût pour tous les tapis de course. Grâce à la transmission précise des données en temps réel via Bluetooth, le capteur Runn offre une manière formidable de libérer la puissance de Zwift, faisant de votre session de course en intérieur pas seulement un super entraînement, mais plus important encore un entraînement ludique », a déclaré Mike McCarthy, vice-président Course à pied chez Zwift.

Runn sera disponible en précommande à partir du 25 novembre à l'adresse https://store.npe-inc.com.

À propos de North Pole Engineering

North Pole Engineering, Inc est une société de produits d'Internet des objets (IoT) et de services d'ingénierie. North Pole Engineering est spécialisée dans la fourniture de capteurs et de technologies habilitantes destinés à plusieurs marchés parmi lesquels le sport, le fitness et le bien-être. North Pole Engineering aide les clients à appliquer des technologies rentables pour leurs produits et systèmes à base de capteurs, afin de déplacer efficacement les données vers Internet en vue d'optimiser les opérations, de réduire les coûts et d'améliorer l'expérience des clients. Pour en savoir plus sur Runn, CABLE, les modules GEM Bluetooth/ANT+, la passerelle IoT WASP, et nos services d'ingénierie, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse http://npe-inc.com.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Runn, veuillez nous contacter par courrier électronique à l'adresse info@npe-inc.com, ou par téléphone au 612-305-0440.

