Le Forum mondial de l'économie du partage et la cérémonie de fondation de la GLASE prônent une vision visant à la « double réduction »





ToJoy a principalement sponsorisé le Forum et apporte son soutien à la vision

VIENNE, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Récemment, le Forum mondial de l'économie du partage et la cérémonie de fondation de la Global Alliance of Sharing Economy (GLASE - Alliance mondiale de l'économie du partage), sponsorisés par ToJoy, se sont tenus avec succès à Vienne, la capitale autrichienne.

Junqing Lu (président exécutif de la GLASE), Jun Ge (secrétaire général de la GLASE), Boris Tadi? (président permanent de la GLASE, ancien président de la Serbie), Werner Faymann (ancien Premier ministre d'Autriche), George Papandreou (ancien Premier ministre de Grèce), José María Figueres Olsen (ancien président du Costa Rica, premier directeur général du Forum économique mondial), Enrico Letta (coprésident de la GLASE, ancien Premier ministre d'Italie), Paulo Sacadura Cabral Portas (vice-président de la GLASE, ancien vice-Premier ministre du Portugal), John Russell Baird (ancien ministre des Affaires étrangères du Canada), Max Baucus (ancien ambassadeur des États-Unis en Chine), 26 leaders politiques dont, Wei Han (co-président de ToJoy), Xiangnong Cao (directeur général adjoint de ToJoy), et Jennifer Lu (ambassadrice de charité de la GLASE) ont participé au forum.

Fengyun Lei, le conseiller de l'ambassade de Chine en Autriche, Doris Bures, la deuxième présidente de l'Assemblée nationale autrichienne, et Peter Hanker, le ministre des Finances et de l'Économie de la ville de Vienne, étaient également présents à l'événement. Plus de 250 personnes, y compris des célébrités et des entrepreneurs du monde entier, étaient présentes.

La GLASE a été officiellement créée lors de la rencontre, à l'initiative conjointe de dirigeants politiques et de chefs d'entreprises de plusieurs pays. En tant qu'organisation mondiale à but non lucratif, la GLASE s'engage à promouvoir le partage et l'interconnexion des ressources au sein de la communauté des affaires mondiale et contribuera au développement durable de l'économie mondiale par le concept du « Grand partage ». L'ancien Premier ministre australien, Kevin Rudd, a été élu premier président de la GLASE, et plus de vingt autres anciennes personnalités politiques d'autres pays occupent d'autres postes de direction au sein de l'Alliance.

Le thème du forum était « Adopter l'économie du Grand partage ». L'économie mondiale d'aujourd'hui est confrontée à de grands défis. En conséquence, le concept de « Grand partage » a été proposé, qui symbolise de nouvelles opportunités qui peuvent être constamment créées pour parvenir à un développement durable de l'économie mondiale. Le Forum mondial de l'économie du partage a également présenté la vision stratégique de la « double réduction », qui repose sur le postulat de pouvoir réduire de moitié les ressources et les heures de travail nécessaires grâce à ce concept de « Grand partage ».

La conférence a également été l'occasion d'un débat spécial sur l'orientation et le développement de l'économie du partage. Au cours du forum, le secrétaire général de l'Alliance, Ge Jun, a prédit que le développement total de l'économie du Grand partage pourrait avoir un effet de « double réduction ». « Double réduction » signifie que dans le cadre du nouveau modèle de l'économie générale du Grand partage, le monde bénéficiera d'une double augmentation des ressources et de l'efficacité. Ce modèle favorisera l'échange de connaissances, de compétences et de fonds, qui peuvent être maximisés pour améliorer l'efficacité et la valeur. En fin de compte, l'objectif est de réduire la consommation mondiale de nouvelles ressources de 50 pour cent tout en réduisant de 50 pour cent le temps de travail des gens.

La proposition de « double réduction » nous offre non seulement une nouvelle perspective sur le développement durable et la protection des ressources à l'échelle mondiale, mais aussi un nouveau moyen pour les personnes de sortir du dilemme des ressources mondiales.

Le jour de la création de la GLASE, le secrétaire général de l'Alliance, Ge Jun, a lancé le Nuage mondial du Grand partage (GGSC - Global Great Sharing Cloud), une plateforme de réseaux sociaux en ligne qui permet aux chambres de commerce internationales et aux entreprises membres de la GLASE d'avoir des échanges et des interactions sans barrières. Ge Jun a également annoncé que la GLASE accueillera le Sommet mondial des leaders de l'économie du partage dans différentes villes du monde entier afin de promouvoir la coopération et la réussite mutuelle des grandes entreprises à travers le monde. Un comité consultatif international et un institut de recherche mondial sur l'économie du partage seront également mis sur pied pour guider et soutenir le développement de la GLASE.

ToJoy est également le principal sponsor de cet événement. Après 28 ans de développement, ToJoy est devenue une plateforme mondiale d'autonomisation des entreprises avec pour mission de « Donner du pouvoir aux entreprises, partager le bonheur ». Depuis 2018, ToJoy a accéléré le développement de plus de 130 entreprises, devenant ainsi le plus grand accélérateur d'entreprises licornes de Chine. Au cours de ses nombreuses années de pratique, ToJoy a exploré un ensemble de modèles d'affaires éprouvés et fructueux, démontrant que le partage des ressources et des opportunités d'affaires peut permettre de réaliser des interconnexions et des échanges. De plus, ToJoy propose de nombreux services de soutien, et notamment en marketing, ventes, gestion de projets, financement, gestion des immobilisations, soutien au PAPE, veille économique, etc. Ils s'inscrivent parfaitement dans la philosophie du « Grand partage » de la GLASE. Un grand nombre d'entreprises exceptionnelles telles que DHC Software, Origin Water, Sousoushenbian, Zhongshanghuimin, ont successivement fait leur entrée sur la plateforme mondiale d'autonomisation des entreprises de ToJoy. ToJoy est d'ores et déjà le plus grand accélérateur de licornes en Chine et un professionnel compétent à l'ère de l'économie du grand partage.

La convocation du premier Forum mondial de l'économie du partage et la création de la GLASE ont ouvert un nouveau chapitre de l'ère de l'économie du Grand partage et élargi la coopération de la communauté mondiale des affaires. La proposition de la théorie de la « double réduction » offre une nouvelle façon pour les gens de sortir de la situation difficile actuelle des ressources mondiales. Nous avons des raisons de croire que, grâce à l'initiative de la GLASE, la politique et les entreprises mondiales peuvent travailler ensemble pour se développer et parvenir enfin à une « double réduction ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1037930/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1037929/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1037928/3.jpg

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 08:27 et diffusé par :