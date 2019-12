L'Ordre des CRHA et l'Ordre des CPA unissent leurs efforts pour réduire le stress financier des travailleurs québécois





MONTRÉAL, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du mois de la littératie financière qui vient de se terminer, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (Ordre des CRHA) et l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (Ordre des CPA) unissent leurs efforts pour réduire le stress financier des travailleurs québécois.

Alors que les plus récentes données tendent à démontrer que la principale source de stress chez les Canadiens est le souci financier, l'Ordre des CRHA et l'Ordre des CPA entendent agir pour outiller les salariés québécois.

Dans un premier temps, les employeurs auront accès tout au long de l'année à des ateliers gratuits en milieu de travail animés par des CPA bénévoles. Les employeurs pourront ainsi offrir à leurs employés la possibilité d'acquérir des connaissances ou d'améliorer leurs compétences de base afin de prendre des décisions financières éclairées. De plus, les deux ordres exploreront au cours des prochains mois les possibilités de collaboration afin de développer conjointement de nouveaux outils permettant de répondre aux besoins pressants en littératie financière.

« Le stress financier affecte l'ensemble des travailleurs, et ce, peu importe leur niveau de revenu ou leur âge. En plus d'avoir une incidence sur la productivité des employés, le stress occasionné par la gestion des finances peut avoir des répercussions sur la santé psychologique des salariés. L'Ordre entend soutenir, par cette première initiative, cette quête du mieux-être financier en accompagnant les employeurs à solidifier la littératie financière de leurs employés », de mentionner Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des CRHA.

« Dans un monde où les choix financiers qui s'offrent aux consommateurs se multiplient et se complexifient, le stress financier devient de plus en plus difficile à gérer pour de nombreux Québécois. En conjuguant l'expertise des CPA à la connaissance des besoins qu'ont les CRHA au sein des organisations, nous nous donnons les moyens de rejoindre nos concitoyens dans leur milieu et de les aider à prendre des décisions financières éclairées et responsables », ajoute Geneviève Mottard, CPA, CA, présidente, chef de la direction et secrétaire de l'Ordre des CPA du Québec.

Les employeurs désireux d'en savoir plus sur les ateliers offerts sont invités à visiter le cpaquebec.ca/ateliers-gratuits.

À propos de l'Ordre des CRHA du Québec

Regroupant près de 11 000 professionnels membres, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques en ressources humaines au sein des organisations. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement de ses membres CRHA et CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle d'influence majeur dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 40 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

SOURCE Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Communiqué envoyé le 2 décembre 2019 à 16:11 et diffusé par :