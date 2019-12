Composites One acquiert la société canadienne Polynt Composites Distribution





ARLINGTON HEIGHTS, Illinois, le 2 déc. 2019 /CNW/ - Composites One, le principal fournisseur nord-américain de matières premières composites et de services à valeur ajoutée, a annoncé aujourd'hui sa clôture de l'acquisition de la société canadienne Polynt Composites Distribution du groupe Polynt-Reichhold, le principal fabricant nord-américain de résines thermodurcissables, d'enduits gélifiés et d'autres matières premières orientées vers le marché des composites.

Polynt Composites continuera à détenir et à exploiter ses activités de mélange de résines et d'enduits gélifiés à Brampton (Ontario) et à Drummondville (Québec) afin de fournir ces produits à Composites One et au marché. Polynt Composites est bien connu à travers le Canada, offrant des produits exceptionnels et un excellent service.



Harold Visser, Vice-président exécutif pour les Amériques, a déclaré : « Cette cession reflète l'engagement de Polynt-Reichhold de concentrer ses ressources sur la fabrication de résines, d'enduits gélifiés et d'autres spécialités de premier plan, tout en maintenant un canal de commercialisation essentiel via notre important partenaire de distribution, Composites One. »

Leon Garoufalis, Président et Directeur de l'exploitation de Composites One, a déclaré : « Composites One s'est engagé à développer notre activité en offrant une valeur réelle à nos clients. En combinant les personnes talentueuses et expérimentées des deux organisations, nous créons une plateforme encore plus solide pour servir les clients canadiens qui fabriquent des produits en utilisant des produits et processus composites avancés et traditionnels. Notre objectif avec cette acquisition est de fournir à tous nos clients au Canada les produits, l'assistance et les services nécessaires pour les aider à développer leurs activités et à réussir. »

À propos de Composites One

Composites One est le principal fournisseur de matériaux composites en Amérique du Nord et dessert des clients répartis sur 41 sites aux États-Unis et au Canada. Composites One propose aux fabricants et aux mouleurs de composites des milliers de produits provenant de plus de 600 des principaux fournisseurs du secteur, par le biais d'une force de vente technique et d'un service à la clientèle parmi les plus compétents du secteur. La société propose une variété de services à valeur ajoutée, notamment des technologies de moulage en circuit fermé, des examens d'applications techniques et une assistance inégalée en matière de conformité réglementaire. Le siège de Composites One est situé à Arlington Heights, dans l'Illinois. Pour plus d'informations, visitez le site www.compositesone.com .

À propos du groupe Polynt-Reichhold

Le groupe Polynt-Reichhold est le plus grand fabricant mondial de composites pour l'industrie, les transports, le bâtiment, la construction et la marine. La société est également l'un des plus importants fabricants de spécialités et d'intermédiaires pour les marchés de la médecine, de la consommation et des additifs alimentaires.

Le groupe Polynt-Reichhold possède 37 usines de fabrication en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, visitez www.polynt.com .

