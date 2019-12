Avis aux médias - Normand Brathwaite, Bruny Surin et Caroline Ouellette se joignent à la Banque CIBC afin d'amasser des millions de dollars pour soutenir des organismes d'aide à l'enfance à l'occasion de la 35e Journée du miracle CIBC





Les icônes du sport et le comédien canadiens seront présents dans la salle de marché de la Banque CIBC à Montréal afin d'aider à réaliser des miracles pour les enfants dans le besoin.

MONTRÉAL, le 2 déc. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) invite les médias à se joindre à Normand Brathwaite, Bruny Surin et à Caroline Ouellette alors qu'ils favoriseront la réalisation de miracles pour les enfants dans le besoin à l'occasion de la 35e Journée du miracle CIBC, qui se déroulera le mercredi 4 décembre. L'année dernière, la Journée du miracle CIBC a permis d'amasser 5,7 millions de dollars à l'échelle mondiale au profit de plus de 500 organismes d'aide à l'enfance. Tous les fonds recueillis à Montréal resteront dans la collectivité.

QUAND : Le mercredi 4 décembre 2019, de 8 h 15 à 11 h 30 (HNE)





Normand Brathwaite, comédien bien en vue sur la scène québécoise

Bruny Surin et Caroline Ouellette, étoiles olympique





QUI : Organismes de bienfaisance : Dystrophie musculaire Canada

Fondation Bruny Surin

La Trevor Williams Kids Foundation

Fondation Père Sablon

Droit de Jouer



OÙ : 600, boulevard de Maisonneuve Ouest, 31e étage, Montréal

Photos :

Normand Brathwaite, Bruny Surin et Caroline Ouellette, effectuant des opérations en réponse aux appels des clients et interagissant avec des enfants

À propos de la Journée du miracle CIBC

La Journée du miracle CIBC constitue la principale campagne de collecte de fonds annuelle de la Fondation pour l'enfance CIBC. À l'occasion de la Journée du miracle CIBC, le personnel de Marchés des capitaux CIBC et les conseillers en placement CIBC Wood Gundy font don de leurs honoraires et commissions à des organismes d'aide à l'enfance engagés dans nos collectivités. Grâce à la générosité de nos clients et de nos employés, nous avons pu recueillir 5,7 M$ en 2018, pour un total de plus de 250 M$ versés depuis 1984 à des centaines d'organismes d'aide à l'enfance des quatre coins du monde. Pour en savoir plus, visitez la page www.cibc.com/journeedumiracle.

