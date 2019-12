Le dernier weekend du Los Angeles Auto Show 2019 sera l'occasion de découvrir des essais, des apparitions de célébrités, des activités pour la famille et de tout nouveaux véhicules comme le premier SUV d'Aston Martin





Ouvert au public jusqu'à 20 heures le dimanche 1er décembre, le LA Auto Show sera l'occasion de découvrir pour la toute première fois plus de 70 nouveaux modèles, comme le premier SUV d'Aston Martin, le DBX

LOS ANGELES, 2 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le dernier weekend du LA Auto Show sera l'occasion de découvrir un ensemble dynamique d'activités, y compris la participation de célébrités et un tout nouveau venu dans les plus de 70 nouveaux véhicules qui y seront présentés pour la première fois.

Avec plus de 1 000 véhicules exposés, les visiteurs du LA Auto Show peuvent découvrir les dernières voitures, les derniers camions, les derniers SUV, etc. Ils pourront également voir pour la première fois plus de 70 nouveaux modèles, comme la Ford Mustang Mach-E, la Porsche Taycan 4S, la Land Rover Defender 110 ? ainsi que le premier SUV d'Aston Martin, le DBX, qui sera présenté à partir du samedi 30 novembre au Galpin's Hall of Customs.

Les billets pour le LA Auto Show 2019 sont d'ores et déjà en vente en ligne sur LAAutoShow.com, où les visiteurs pourront également découvrir la liste complète des marques qui participeront au salon cette année. Les prix de l'entrée commencent à partir de 20 dollars.

QUOI: Le Los Angeles Auto Show convie les visiteurs au deuxième et dernier weekend, lors duquel seront proposés pour la première fois de nouveaux véhicules et des concepts, des essais, des expériences de réalité virtuelle et interactives, etc. pour ce qui est l'un des plus grands salons automobiles au monde. À ne pas manquer :







? Aston Martin DBX : présenté pour la première fois au Galpin's Hall of Customs, l'Aston Martin DBX est le premier SUV du constructeur. Fondé sur une toute nouvelle architecture, le DBX a été conçu pour transporter ses occupants dans le véritable style Aston Martin. Doté de la toute dernière technologie pour garantir la sécurité des conducteurs, le DBX est confortable, luxueux, et ravira ceux qui prennent place au volant.

? Participation et autographes de célébrités :



? Antron Brown, pilote NHRA (Toyota - South Hall // 30 nov., 11 heures à midi)



? J.R. Todd, pilote NHRA (Toyota - South Hall // 30 nov., 11 heures à midi)



? DJ Lee Dyson, disc-jockey (Lexus - South Atrium // 30 nov., 15 heures à 20 heures)



? Doublelift & Team Liquid (Honda - West Hall // 1er déc., 11 heures à 11 h 30, 12 heures à 12 h 30)



? Dustin Brown, joueur de l'équipe de hockey LA Kings (Toyota - South Hall // 1er déc., 16 heures à 17 heures)

? Activités interactives :



? Disney?Pixar's « Onward » : les fans auront l'occasion de prendre des photos avec une version en taille réelle de Guinevere, la camionnette van du prochain film de Disney?Pixar, En avant. Orné de fenêtres en croissant de lune et d'un « Pegacorn » (mi-Pégase, mi-licorne) peint sur les côtés, Guinevere donnera aux visiteurs un goût de l'aventure qui est celle des deux frères lutins adolescents dans le film.



? Ford STEAM Machine : présenté pour la première fois dans le pays à l'occasion du LA Auto Show, le Ford STEAM Machine propose des expériences et des jeux amusants qui apprennent aux enfants ce que sont la pression d'air, l'énergie cinétique, le magnétisme, les lois de Newton sur le mouvement, etc. Ford a créé le Ford STEAM Machine pour intéresser les enfants à la science, à la technologie, à l'ingénierie, aux arts et aux mathématiques, et pour éliminer les barrières à l'enseignement des STIAM.



? LEGO, Inc. : découvrez la construction au tout premier stand LEGO du salon, qui honorera la culture de la voiture à Los Angeles. Le clou du stand sera une LEGO Bugatti Chiron à taille réelle, une réplique 1:1 de la véritable automobile réalisée entièrement en briques et en éléments LEGO Technic.

? Nouvelles initiatives VE : le salon continue d'être à l'avant-garde avec sa nouvelle initiative visant à sensibiliser davantage le public aux véhicules électriques et à la propriété de VE. Baptisé EV LA, ce nouveau programme bénéficie de l'appui du Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) et d'autres partenaires, comme le Clean Vehicle Rebate Project, la campagne Electric For All de Veloz, Electrify America, Plug In America et le UC Davis Institute of Transportation Studies.

? Essais : les visiteurs pourront se mettre au volant des toutes dernières et des plus grandes marques comme Acura, Audi, Chrysler, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lincoln, Polaris, Nissan, Ram, Subaru, Toyota et Volkswagen. Pour la première fois, Tesla proposera également des essais au LA Auto Show.

QUAND: Samedi, 30 novembre : 9 heures à 23 heures

Dimanche, 1er décembre : 9 heures ? 20 heures



OÙ: Los Angeles Convention Center

1201 S Figueroa St, Los Angeles, CA 90015





VISUELS: Kits de presse et logos disponibles sur le site du LA Auto Show ici. Les photo du salon 2019 sont disponibles en ligne ici, ainsi qu'une vidéo des grands moments Weekend One ici. Le site Internet du LA Auto Show continuera d'être actualisé avec les toutes dernières photos et vidéos.

À propos du Los Angeles Auto Show et d'AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est chaque année le premier grand salon automobile d'Amérique du Nord de la saison. En 2016, l'événement du salon Press & Trade Days a fusionné avec l'événement Connected Car Expo (CCE) pour devenir AutoMobility LAtm, le premier salon commercial de l'industrie à faire converger les industries de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi que de discuter des questions les plus pressantes relatives à l'avenir des transports et de la mobilité. AutoMobility LA 2019 aura lieu au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, avec en parallèle la présentation de nouveaux véhicules de constructeurs. Le LA Auto Show 2019 sera ouvert au public du 22 novembre au 1er décembre. Le salon AutoMobility LA est le lieu où la nouvelle industrie de l'automobile fait des affaires, dévoile de nouveaux produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels de l'industrie du monde entier. Le LA Auto Show bénéficie du soutien de la Greater L.A. New Car Dealer Association et est détenu et organisé par ANSA Productions. Si vous souhaitez recevoir les dernières nouvelles et informations concernant le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous pour recevoir des alertes sur http://www.laautoshow.com/. Pour plus d'informations à propos d'AutoMobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram.

