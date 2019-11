Avis aux médias - Crise des garderies non subventionnées : propriétaires, éducatrices et parents réunis en assemblée générale ce samedi





Le ministre de la famille, Mathieu Lacombe, y prononcera une allocution

MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la crise qui menace les 1 365 garderies non subventionnées du Québec - nourrie par la récente mise à jour économique du gouvernement et par le développement accéléré des maternelles 4 ans - des centaines de propriétaires, éducatrices et parents seront réunis samedi à Montréal lors de l'Assemblée générale de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI).

Des négociations ont été amorcées plus tôt cette semaine entre l'Association et le gouvernement pour convenir de mesures transitoires pour les garderies et les parents dans l'attente d'une conversion des garderies non subventionnées en garderies subventionnées. Le ministre de la famille, M. Mathieu Lacombe, s'adressera d'ailleurs aux membres. On s'attend à ce qu'il puisse y présenter les grandes lignes de son plan pour rétablir l'équité entre toutes les familles du Québec.

Où : Centre afro-américain

8388, boul. St-Laurent

Montréal, Québec H2P 2M3



Quand : Le samedi 30 novembre 2019 de 9 h 45 à 13 h 30



Quoi : Assemblée générale de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)



Qui : Plus de 300 propriétaires de garderies, éducatrices et parents



Déroulement :





9 h 45 Disponibilité médias 10 h Ouverture de l'Assemblée 10 h 30 Allocution du ministre et période de questions 11h00 Début de la plénière à huis-clos 13 h 30 Fin des travaux

À propos de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)

Le Québec regroupe quelque 1 365 garderies privées non subventionnées fréquentées par 70 000 enfants. L'association des garderies non subventionnées en installation est née de la volonté de trois propriétaires qui voulaient voir naitre une association nationale, avec des membres de leur conseil d'administration des quatre coins de Québec, pour bien comprendre les enjeux de chacune des régions. Plus de deux cents membres actifs ont joint ses rangs. L'AGNSI participe à toutes les tables de travail du ministère de la Famille et tient à défendre l'équité pour les parents qui fréquentent son réseau. Pour plus de détails, consultez le nouveau.agnsi.com.

SOURCE Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)

Communiqué envoyé le 29 novembre 2019 à 09:49 et diffusé par :