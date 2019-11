Six Canadiens sur dix envisagent d'effectuer leur magasinage des Fêtes plus tôt cette année





UPS prévoit traiter un nombre record d'envois au cours de la période des Fêtes.

MISSISSAUGA, ON, le 28 nov. 2019 /CNW/ - UPS® (UPS : NYSE) Canada se prépare pour une autre période des Fêtes occupée alors que 60 % des Canadiens prévoient magasiner plus intelligemment cette année. Selon un récent sondage réalisé par la firme Léger pour le compte d'UPS Canada, les achats de cadeaux en ligne ont progressé de 33 pour cent au cours des cinq dernières années, et près de 30 pour cent plus de Canadiens effectuent leur magasinage des Fêtes plus tôt qu'auparavant. Un vaste réseau de logistique intelligent, une technologie opérationnelle avancée, un large éventail de services et des professionnels dévoués qui assurent une collaboration efficace, permettront à UPS Canada de livrer un nombre record d'envois au cours de la période des Fêtes.

« Près d'un tiers des Canadiens comptent faire des achats en ligne pendant la période des Fêtes, et ceux-ci sont à la recherche de solutions d'expédition sécuritaires », a déclaré Nicolas Dorget, vice-président aux partenariats stratégiques chez UPS Canada. « Notre utilisation grandissante des technologies numériques, comme l'application UPS My Choice®, nous permet d'offrir aux clients une visibilité et un contrôle accrus sur les colis qui leur sont livrés. »

Les consommateurs peuvent avoir recours à UPS My Choice pour envois résidentiels pour effectuer des paiements, choisir parmi d'autres options de livraison ou rediriger leurs envois vers un de nos 1 200 emplacements Point d'accès UPSMD, y compris des succursales The UPS Store® et autres commerces locaux. Ces emplacements, qui sont ouverts les soirs et les fins de semaine, permettent aux clients de récupérer ou de déposer leurs colis à des points de service pratiques et sécurisés au moment qui leur convient. Par ailleurs, les envois à destination ou en provenance d'un emplacement Point d'accès UPS sont admissibles à une tarification promotionnelle en ligne et dans les succursales The UPS Store.

La croissance du commerce électronique apporte son lot de nouveaux défis pour les petites et moyennes entreprises pendant la période des Fêtes. UPS My Choice pour entreprises peut les aider à surveiller, planifier et contrôler plus facilement leurs livraisons entrantes et sortantes, et à y réagir plus efficacement.

« Nous avons tiré profit des données à notre disposition pour optimiser notre réseau, comprendre les prévisions du marché et travailler directement avec nos clients tout au long de l'année, ce qui nous aide aujourd'hui à arrimer notre capacité de livraison à nos prévisions de volume pour la période des Fêtes », a ajouté Nicolas Dorget.

Certaines sections de notre nouveau centre de Caledon, annoncé en 2018, sont déjà utilisées afin de soutenir nos activités de la période de pointe. En plus de nos récents agrandissements complétés à Montréal, London et Edmonton, nous avons également amélioré nos activités opérationnelles en rehaussant nos capacités d'entreposage et de tri temporaires dans certaines villes canadiennes importantes telles que Vancouver et Mississauga. Grâce à ces mesures qui ajouteront plus de 750 000 pieds carrés d'espace destiné à nos activités opérationnelles et qui permettront de traiter des dizaines de milliers de pièces supplémentaires par heure, UPS sera bien positionnée pour soutenir les entreprises et les consommateurs tout au long de la période des Fêtes.

UPS Canada compte embaucher jusqu'à 2 500 travailleurs saisonniers pour soutenir ses activités de ramassage et de livraison dans ses installations et sur la route.

Pour aider nos clients à compléter leurs préparatifs, nous les invitons à consulter l'Horaire de la période des Fêtes d'UPS sur ups.com.

À propos d'UPS

Chef de file mondial en matière de logistique, UPS (NYSE : UPS) offre une vaste gamme de solutions pour le transport de colis et de fret, la facilitation des échanges internationaux et la mise en place d'une technologie de pointe pour une gestion efficace des affaires. UPS, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, dessert plus de 220 pays et territoires. Le magazine Newsweek a attribué à UPS le prix du meilleur service à la clientèle aux États-Unis pour les services d'expédition et de livraison; le magazine Forbes l'a consacrée « la marque ayant la valeur la plus élevée du secteur des transports » et a classé la société avantageusement dans sa liste JUST 100 des entreprises socialement responsables; le Dow Jones Sustainability World Index et le Harris Poll Reputation Quotient sont d'autres récompenses et classements prestigieux décernés à UPS. L'adresse de son site Web est ups.com et son blogue est accessible à longitudes.ups.com. Pour consulter son bulletin électronique sur la durabilité, UPS Horizons, rendez-vous à ups.com/sustainabilitynewsletter. Pour obtenir toutes les nouvelles de dernière heure au sujet d'UPS, rendez-vous à pressroom.ups.com ou suivez @UPS_News sur Twitter. Pour expédier avec UPS, rendez-vous à ups.com/ship.

SOURCE UPS Canada Ltee.

Communiqué envoyé le 28 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :