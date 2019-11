Le chef de la direction financière de Theratechnologies assistera au 31st Annual Healthcare Conference tenu par Piper Jaffray à New York





MONTRÉAL, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH), une société biopharmaceutique commerciale, est heureuse d'annoncer que Philippe Dubuc, vice-président sénior et chef de la direction financière assistera au 31st Annual Healthcare Conference tenu par Piper Jaffray au Lotte New York Palace, le 3 décembre 2019 à compter de 12 :30.



M. Dubuc tiendra plusieurs rencontres avec des représentants de firmes d'investissement afin de discuter des derniers développements au sein de la Compagnie notamment l'autorisation de commercialisation de TrogarzoMD en Europe et la publication des résultats d'une étude clinique sur les effets de la tésamoréline sur la stéatose hépatique non-alcoolique (NAFLD) chez les personnes vivant avec le VIH.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique commerciale offrant des thérapies spécialisées répondant à des besoins médicaux pour des personnes atteintes de conditions médicales orphelines, y compris les personnes infectées par le VIH. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com , sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov .

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l'information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations au sujet des rencontres prévues et la croissance future de la Compagnie.

Les énoncés prospectifs sont basés sur certaines hypothèses lesquelles incluent, sans toutefois s'y limiter, que les rencontres prévues auront lieu et que nos revenus continueront de croître alors que nos dépenses resteront sous contrôle.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et sont susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces risques comprennent notamment que les rencontres prévues n'aient pas lieu ou soient annulées, que la croissance de la Compagnie soit affectée par un ralentissement des ventes, un rappel de produit, le taux des rabais accordés, des enjeux commerciaux avec des fournisseurs ou des dépenses imprévues pour compléter des projets en cours.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 20 février 2019 pour connaître les autres risques et incertitudes liés à nos activités. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

Personne-ressource :

Denis Boucher

Vice-président, Communications et Affaires corporatives

514-336-7800

