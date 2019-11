Fibank lance la première plateforme bancaire ouverte entièrement conforme à la directive PSD2 en Bulgarie





SOFIA, Bulgarie,, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Les clients de la First Investment Bank seront les premiers à bénéficier des avantages d'un système bancaire ouvert, développé en conformité avec la directive sur les services de paiement (PSD2) qui est entrée en vigueur en septembre 2019. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter leurs comptes d'autres banques dans l'application mobile My Fibank.

À travers l'application My Fibank pour Android OS, qui sera bientôt suivie par une application iOS et une plateforme web, les clients de Fibank pourront effectuer les transactions suivantes avec leurs comptes d'autres banques :

- ajouter des comptes d'autres banques ;

- consulter le solde des comptes ;

- effectuer des transferts d'argent ;

- recevoir des relevés de compte d'autres banques.

Les comptes d'autres banques ne pourront être ajoutés que si ces banques sont techniquement préparées et répondent à toutes les normes et exigences réglementaires. Actuellement, cette nouvelle fonctionnalité permet d'ajouter des comptes d'une autre banque opérant sur le marché bulgare, et par la suite, l'étendue du service sera élargie. Ces nouvelles fonctionnalités ne seront accessibles qu'aux particuliers.

Cette mise à niveau de la plateforme My Fibank permettra aux clients d'utiliser leurs comptes de différentes banques de manière pratique et sécurisée au moyen d'une seule application. My Fibank offre une interface simple et intuitive et de nombreuses fonctionnalités utiles.

En développant cette solution bancaire ouverte, Fibank s'est pleinement conformée à toutes les exigences réglementaires et normes éthiques, s'imposant une fois de plus comme une banque fiable offrant un service client exceptionnel et des solutions high-tech innovantes à ses clients.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/929430/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

