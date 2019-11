GDI Services aux immeubles inc. confirme l'inscription de ses filiales au Registre des entreprises autorisées





LASALLE, QC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI ») (TSX: GDI) a été informée le 26 novembre que les entités suivantes avaient été inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics («RENA») tenu par l'Autorité des marchés publics (l'«AMP»): 8914125 Canada Inc., GDI Services aux immeubles Inc. et Service d'Entretien Distinction Inc.. Toutes ces entités sont inopérantes, n'ont aucune activité commerciale et ont été dissoutes. Ces entités dissoutes et inopérantes ne devraient donc pas être inscrites sur le RENA.

La Société tient à souligner que ses filiales actives listées ci-dessous détiennent leur autorisation de contracter de l'AMP et sont dûment inscrites au Registre des entreprises autorisées (« REA »):

1) GDI SERVICES (QUÉBEC) S.E.C. faisant aussi affaires sous les noms suivants :

DISTINCTION MAINTENANCE SERVICES;

EMPIRE MAINTENANCE INDUSTRIES;

GDI SERVICES (QUÉBEC) L.P.;

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES;

INDUSTRIES DE MAINTENANCE EMPIRE;

SERVICES D'ENTRETIEN DISTINCTION; et

SERVICES D'ENTRETIEN EMPRO.

Et

2) GDI SERVICES TECHNIQUES S.E.C. faisant aussi affaires sous les noms suivants :

GDI TECHNICAL SERVICES L.P.; et

AMB ANALYSE ET MAÎTRISE DE BÂTIMENT.

Par conséquent, il n'y a aucun impact sur les contrats présentement en cours entre les clients de GDI et l'une ou l'autre de ses filiales inscrites au REA.

SOURCE GDI Services aux immeubles inc.

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 18:18 et diffusé par :