L'Association de Genève nomme Kai-Uwe Schanz au poste de directeur général adjoint et de directeur de la recherche et de la prospective

ZURICH, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- L'Association de Genève, organisation mondiale regroupant les présidents directeurs généraux de l'industrie de l'assurance et de la réassurance et principal groupe de réflexion du secteur de l'assurance, a annoncé la nomination de Kai-Uwe Schanz au poste de directeur général adjoint et de directeur de la recherche et de la prospective à compter du 18 novembre 2019.

Avant de rejoindre l'Association de Genève, Kai a co-dirigé durant 12 ans la Dr Schanz, Alms & Company, une société de conseil en recherche et développement dédiée exclusivement aux secteurs de l'assurance et de la réassurance. Durant cette période, il a en parallèle été conseiller externe auprès de l'Association de Genève.

Kai a débuté sa carrière dans le secteur de la réassurance en 1995 en tant qu'économiste principal chez Swiss Re. Il a poursuivi sa carrière chez SwissRe, tout d'abord à Hong Kong en tant qu'économiste en chef pour la région Asie-Pacifique, puis ensuite à Zurich comme directeur, en charge de la communication mondiale. En 2004, il a rejoint Converium en tant que responsable du développement et de la communication.

Jad Ariss, le directeur général de l'Association de Genève, a déclaré : « Kai rejoint l'Association de Genève à un moment charnière, puisque nous sommes en train de mettre en place une nouvelle stratégie de recherche afin de mieux servir la nouvelle mission de l'Association de Genève et de répondre aux nouveaux défis de l'industrie de l'assurance. L'Association de Genève bénéficiera énormément de la formation de Kai et des compétences multiples qu'il a acquis dans les domaines de l'économie mondiale, de la recherche et de la communication dans le cadre des fonctions de direction qu'il a occupé dans l'industrie et de son rôle de consultant reconnu. Nous sommes ravis que Kai rejoigne notre équipe. »

Kai-Uwe Schanz a déclaré : « Je suis impatient de relever les défis ambitieux qui m'attendent. Bien que je collabore étroitement avec l'Association de Genève depuis de nombreuses années, je me réjouis d'approfondir mon engagement et d'aider au développement d'une recherche qui pourra contribuer et servir au secteur de l'assurance. Je continuerai d'être responsable du groupe de travail sur la résilience socio-économique de l'Association de Genève. C'est une position idéale et je suis très honoré de travailler avec le directeur général Jad Ariss et l'équipe de l'Association de Genève pour relever ces défis. »

