Le nouveau Planificateur budgétaire interactif de l'ACFC facilite l'établissement d'un budget

L'Association de Genève, organisation mondiale regroupant les présidents directeurs généraux de l'industrie de l'assurance et de la réassurance et principal groupe de réflexion du secteur de l'assurance, a annoncé la nomination de Kai-Uwe Schanz au...

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a dévoilé aujourd'hui que 76 360 infirmières et infirmiers étaient inscrits au Tableau en 2018-2019. Par ailleurs, l'OIIQ a délivré 3 893 permis d'exercice pour la même période et enregistre...