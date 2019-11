Marché Goodfood Corp. annonce l'arrivée de Raghu Mocharla au sein de son équipe de direction à titre de chef de la technologie





MONTRÉAL, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marché Goodfood Corp. («?Goodfood?» ou «?la Société?») (TSX : FOOD), un chef de file canadien de l'épicerie en ligne, a annoncé aujourd'hui l'ajout de Raghu Mocharla à son équipe de direction à titre de chef de la technologie de la Société à compter du 2 décembre 2019.



«?Nous sommes ravis d'accueillir Raghu comme chef de la technologie de Goodfood?», a déclaré Jonathan Ferrari, chef de la direction de la Société. «?Il apporte une riche expérience dans les technologies, la direction des affaires et l'entrepreneuriat. Cette expérience acquise chez Amazon, Yahoo! et Indigo renforcera les avantages concurrentiels que développe Goodfood au moyen de ses plateformes technologiques.?»

Raghu compte plus de 20 années d'expérience dans l'élaboration et la réalisation de plans d'action technologiques ambitieux, tout en bâtissant et en dirigeant des équipes très performantes. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président, commerce électronique, chez Indigo. Il y a dirigé une vaste équipe et a géré un important budget afin de développer et lancer de nombreuses initiatives, notamment une refonte de la plateforme de commerce électronique et des applications mobiles. Entre 2012 et 2014, il a dirigé chez Amazon une équipe ayant la responsabilité d'établir et de maintenir des prix concurrentiels, générant des milliards de dollars de ventes grâce à l'exploitation de systèmes technologiques permettant la réalisation de milliards de transactions. Il a aussi occupé des postes de gestion au sein des sociétés Yahoo! et E*Trade, en plus d'avoir fondé plusieurs entreprises.

«?Goodfood représente une occasion unique et novatrice de livrer de façon pratique des aliments délicieux et sains ainsi que d'offrir des options d'épicerie aux Canadiens partout au pays. J'ai hâte d'entreprendre ce nouveau projet enthousiasmant et de développer une technologie adaptée aux besoins de notre base d'abonnés en forte croissance qui contribuera à l'expansion des activités de la société,?» a affirmé Raghu Mocharla.

«?Chez Goodfood, nous accordons une grande valeur à la technologie comme compétence clé et nous comprenons son importance pour le développement d'une expérience utilisateur et d'un écosystème d'automatisation de classe mondiale. Les postes de direction qu'a occupés Raghu chez Indigo et Amazon témoignent d'une connaissance approfondie de la technologie du commerce électronique qui représentera sans aucun doute un atout stratégique pour Goodfood,?» a conclu Jonathan Ferrari.

À propos de Marché Goodfood

Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l'épicerie en ligne, livrant des solutions de repas frais et des items d'épicerie facilitant à ses membres, d'un océan à l'autre, la dégustation de délicieux repas à la maison chaque semaine. La mission de Goodfood est de réaliser l'impossible, de la ferme à la cuisine, en permettant aux membres d'effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaire en mois d'une minute. Les membres de Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu'à des prix exclusifs rendus possibles par son écosystème de classe mondiale relié directement au consommateur qui élimine le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail. Les bureaux administratifs et le principal centre de production de la Société sont situés à Montréal, au Québec. La Société possède un second centre de production à Calgary, en Alberta, ainsi qu'un centre de production des déjeuners à Montréal, au Québec. La Société est en voie d'ouvrir son propre centre de production à Vancouver. Au 31 août 2019, Goodfood comptait 200 000 abonnés actifs. www.marchegoodfood.ca





