Panasonic commence à offrir une API de reconnaissance faciale utilisant la technologie d'apprentissage profond





Panasonic Corporation a annoncé qu'à partir du 25 novembre 2019, la société commencera à offrir une interface de programmation d'application (application programming interface, API) pour sa technologie de reconnaissance faciale sur le marché du Japon.

Panasonic a commencé sa R&D en reconnaissance faciale au début des années 1990 et a continué de perfectionner ces capacités de diverses façons en incorporant la technologie à des produits de consommation et en l'appliquant aux solutions de sécurité basées sur des caméras. La société a ensuite fourni des solutions de reconnaissance faciale fiables, sûres et efficaces pour le contrôle des passeports dans les aéroports et les entrées sans billet dans les parcs d'attractions. Aujourd'hui, Panasonic a pour objectif d'aider ses clients à résoudre une variété de défis en offrant une API pour cette même technologie.

L'API active une technologie de reconnaissance faciale propulsée par l'apprentissage profond via un service en nuage.

Points saillants de la technologie de reconnaissance faciale de Panasonic :

Une méthode de génération de quantité de caractéristiques reconnaissant le visage entier et certaines parties du visage grâce à l'intégration de multiples technologies d'apprentissage profond. Un algorithme Panasonic exclusif qui effectue une méthode de calcul du degré de similarité pour apparier les visages et contrôler les erreurs causées par les conditions photographiques.

Ceci permet à la technologie de reconnaissance faciale de Panasonic d'identifier les visages avec précision, même sous des conditions difficiles qui causaient auparavant des problèmes pour la reconnaissance faciale, comme lorsque le visage est vu sous un angle d'observation latéral, sous des conditions d'éclairage difficiles, ou lorsque le visage est en partie couvert par des lunettes de soleil ou par un masque chirurgical.

Les progrès réalisés au niveau des TIC et d'autres technologies ont rendu la vérification de l'identité et la gestion des entrées/sorties plus efficaces. Dans le même temps, divers problèmes liés à ces technologies exigent des solutions ; les personnes qui travaillent dans les domaines logistiques, par exemple, qui doivent pouvoir franchir des points de sécurité même avec les deux mains pleines, et le fait que les employés travaillent souvent dans différents bureaux nécessitant tous une gestion des fiches de présence et un accès unifiés. Il existe également d'autres problèmes plus graves, tels que le vol d'identité en ligne.

La technologie de reconnaissance faciale basée sur l'apprentissage profond de Panasonic peut désormais être utilisée en ouvrant simplement cette API, ce qui permet d'incorporer la technologie aux applications de smartphone, aux sites Web, et aux systèmes de gestion d'accès aux bâtiments des clients. Ceci permettra de gérer les entrées/sorties sur de multiples sites commerciaux, de rationaliser le mouvement dans les bureaux et sur les chantiers, et de prévenir le vol d'identité. L'API de reconnaissance faciale est un micro service au sein du service IdO B2B ?Sockets de Panasonic qui est actuellement disponible au Japon (voir les détails ci-dessous).

En ajoutant une API à sa gamme de services de reconnaissance faciale, Panasonic présente l'avantage de pouvoir offrir des solutions sur site et en nuage répondant aux exigences commerciales de ses clients. La fourniture de la technologie de reconnaissance faciale éprouvée de Panasonic aux clients et aux partenaires via une API permettra son utilisation dans une plus grande gamme d'industries, y compris pour les analyses de marketing, la comptabilité, et la gestion des entrées/sorties. Ceci permettra d'améliorer encore plus la qualité et la création de nouveaux business models collaboratifs avec les clients et partenaires grâce à une innovation ouverte. Panasonic déploiera ainsi tous ses efforts pour accélérer sa croissance et étendre sa base de clients.

Principales caractéristiques de l'API de reconnaissance faciale

1. Fourniture d'une technologie de reconnaissance faciale avancée de premier ordre en tant que service en nuage

La technologie de reconnaissance faciale de premier ordre de Panasonic est capable de reconnaître les visages même lorsqu'ils sont vus sous un angle d'observation latéral, des visages qui ont vieilli comparé à la photo enregistrée, et des visages en partie couverts. La technologie utilise également une technologie de correction de la lumière de fond et de réduction du bruit développée par la société en tant que fabricant d'appareils-photo.

2. Un modèle de prix basé sur l'utilisation sans coûts initiaux

Les coûts mensuels sont basés sur le nombre de visages enregistrés et le nombre de reconnaissances faciales effectuées. Les clients paient le total des deux.

Frais de service mensuels (hors taxe) = nombre de visages enregistrés + nombre de reconnaissances faciales

Frais d'enregistrement facial : 5 yen/personne

Frais de reconnaissance faciale : 1 yen/fois

Exemple de frais mensuels :

200 visages sont enregistrés, et la reconnaissance faciale est effectuée 16 000 fois par mois au total (4 fois/personne/jour, 200 personnes, 20 jours ouvrables)

(5 yens/personne x 200 personnes) + (1 yen/fois x 4 fois/personne/jour x 200 personnes x 20 jours ouvrables) = 17 000 yens/mois

Comment commencer à utiliser l'API de reconnaissance faciale

Contact / demande

Contactez un vendeur Panasonic au Japon ou rendez-vous sur notre site Web pour demander un abonnement ou faire une demande d'utilisation de l'API de reconnaissance faciale.

Le lancement d'un site d'e-commerce permettant aux utilisateurs de compléter eux-mêmes le processus de demande nécessaire est prévu pour l'exercice 2019. Fourniture de clé API, identification de locataire, et documents

Après avoir créé un abonnement, Panasonic émettra une clé API et une ID de locataire permettant d'utiliser l'API de reconnaissance faciale, et contactera le client au sujet des spécifications de service API. Commencement de l'utilisation du service

Le service de reconnaissance faciale peut être utilisé dès que la clé API et l'ID de locataire ont été émises.

À propos de ?Sockest

?Sockest est un service IdO actuellement disponible au Japon qui utilise les technologies de base et l'expertise en fourniture de systèmes B2B avancées que Panasonic a accumulées au fil des années. Outre l'API de reconnaissance faciale, ?Sockest peut fournir des liens à divers autres services API tels que la détection de rupture de stock, l'estimation démographique (âge et sexe), la détection des temps d'arrêt, l'assistance en triage de colis, l'émission de certifications, et la détection de cyberattaques. Ceci permet de créer une nouvelle valeur pour les clients via diverses solutions.

Gamme de services de reconnaissance faciale Panasonic

Solutions système

Panasonic peut fournir la solution optimale répondant aux besoins des clients en combinant les options #2-4 ci-dessous. Paquetages de modules

Des paquetages de modules logiciels/matériels intégrés polyvalents faciles à utiliser pour la reconnaissance faciale

- FacePRO: logiciel basé serveur ; disponible depuis août 2018

- KPAS : Système de sécurité d'accès aux bâtiments ; disponible depuis avril 2019 Logiciel

Fourniture d'options telles que des kits de développement de logiciel pour les partenaires Une API de service en nuage

qui facilite l'implémentation de la reconnaissance faciale. Les fonctions de gestion seront étendues.

?Sockest, FacePRO, et KPAS sont des marques de commerce ou des marques déposées de Panasonic Corporation au Japon et dans d'autres pays.

À propos de Panasonic

Panasonic Corporation est un leader mondial en développement de technologies et de solutions électroniques diverses destinées aux clients dans les domaines des produits électroniques grand public, du logement, de l'automobile et des activités B2B. La société, qui a célébré son 100e anniversaire en 2018, s'est étendue à l'échelle mondiale. Elle exploite actuellement 582 filiales et 87 sociétés associées à travers le monde, et a enregistré un chiffre d'affaires net consolidé de 8,003 billions JPY pour l'exercice clos le 31 mars 2019. La société, dont la mission est d'établir une nouvelle valeur par le biais de l'innovation dans toutes ses divisions, utilise ses technologies afin de créer une vie et un monde meilleurs pour ses clients. Pour en savoir plus sur Panasonic, consultez : https://www.panasonic.com/global.

Source : https://news.panasonic.com/global/press/data/2019/11/en191125-3/en191125-3.html

