Afin de réduire les coûts annuels de 26 milliards$ associés à plusieurs maladies, 125 médecins unissent leur voix et réclament un verdissement urbain intensif pour notre santé





QUÉBEC, le 24 nov. 2019 /CNW Telbec/ - De multiples études démontrent que le verdissement urbain apaise les êtres humains, les incite à l'exercice, diminue les îlots de chaleur et capte les polluants atmosphériques de façon très efficace. Et pourtant nous continuons souvent à sacrifier nos arbres urbains et à bétonner, et bien peu de villes interviennent vigoureusement, souvent faute de moyens.

Selon des centaines d'études, un verdissement urbain optimal qui viserait 40% de canopée plutôt que les 10 à 20 % actuels des quartiers centraux de nos villes, pourrait diminuer d'environ 39 % la prévalence du stress, 7 % la prévalence de la dépression, 11 à 19 % la prévalence de l'autisme, 14 % le risque de diabète, 13 % le risque d'hypertension artérielle, 40 % le risque d'embonpoint ou d'obésité, 6% la prévalence de l'asthme, 9% la mortalité cardiovasculaire, 10% la mortalité respiratoire, 13% la mortalité par cancer et de 10 à 20% la mortalité générale prématurée.

À cela s'ajoutent une diminution des symptômes du trouble de déficit d'attention et hyperactivité, un ralentissement du déclin cognitif, une diminution de l'isolement social et de la criminalité, une augmentation des performances scolaires et de la productivité au travail, la lutte à la défavorisation sociale, aux ilots de chaleurs urbains et aux changements climatiques.

Les coûts annuels de ces maladies au Québec ont été estimés à plus de 26 milliards $. La prévention - même très partielle - de ces maladies par un verdissement efficace présente un potentiel énorme d'économies en coûts de santé, chaque année. Un simple 4 % de réduction épargnerait 1 milliard $ en coûts de santé annuels... Les villes canadiennes ou américaines qui gèrent et paient directement leurs services de santé investissent beaucoup en verdissement depuis plus de 15 ans car c'est très rentable.

C'est pourquoi nous demandons au gouvernement québécois d'investir de façon urgente et substantielle dans le verdissement urbain pour protéger la santé et le bien-être de la population. À cet effet, l'équivalent de 1 % des investissements annuels en infrastructures publiques, soit environ 170 millions de dollars par an, devrait être réservé pour verdir davantage nos villes, nos rues, nos écoles, nos hôpitaux et nos centres de la petite enfance. Ce serait plus efficace que bien des médicaments et examens médicaux, et sans effets secondaires indésirables! Au bout de 6 ans seulement, nous aurons investi un milliard de dollars en prévention dans toutes les villes du Québec, avec des bénéfices pour quelques générations à venir...

Signatures médecins (institutions de rattachement pour fins d'identification) :

1. Pierre Gosselin MD (INSPQ et CHU de Québec- Université Laval)

2. François Reeves MD (CHUM et U.de Montréal)

3. Johanne Elsener DMV (Ça marche, Doc)

4. Aurélie Maurice MD (CIUSSSCN)

5. Marie Gourdeau MD (CHU de Québec- Université Laval)

6. Julien Poitras MD (Université Laval)

7. Réal Morin MD (INSPQ)

8. Benoît Gingras MD (CISSSCA)

9. Jean-Pierre Després PhD (Université Laval)

10. Philippe Robert MD résident (Université Laval)

11. André Tourigny MD (CHU de Québec-Université Laval)

12. Bernadette Dallaire MD (CHU de Québec-Université Laval)

13. Philippe Pibarot DMV (IUCPQ-Université Laval)

14. Marie-Kristelle Ross MD (CISSSCA)

15. Valérie Labbé MD (CISSSCA)

16. Sandrine Boueilh MD (CHU de Québec)

17. Michel Prudhomme MD (CHU de Québec)

18. Marie Hélène Leblanc MD (IUCPQ)

19. Remi W. Bouchard MD (CHU de Québec)

20. Isabelle Nault MD (IUCPQ-Université Laval)

21. Marie Annick Clavel DMV (IUCPQ-Université Laval)

22. Brigitte Pinard MD (CISSSO)

23. David-Martin Milot, MD (Université de Sherbrooke)

24. Marie-Ève Beauregard MD (CISSS CA)

25. François Maltais MD (Université Laval)

26. Pierre Deshaies MD (CISSSCA)

27. Bernard Pouliot MD (CISSSBSL)

28. Geneviève Petit MD (CIUSSSE-CHUS)

29. Paul-André Desmarais MD (Clinique Alinéa)

30. Caroline Huot MD (INSPQ)

31. Andréanne Dussault MD (CLSC Donnacona)

32. Olivier F Bertrand MD (IUCPQ-Université Laval)

33. Louis Drouin MD (CCSMTL)

34. Diane Lambert MD (Clinique de médecine du sport - Université Laval)

35. Frédéric Jacques MD (IUCPQ-Université Laval)

36. Fabien Gagnon MD (CISSSLAV)

37. Lyne Fafard MD

38. Jean Labbé MD (Université Laval)

39. Maxime Roy MD (CCSMTL)

40. Marc-André Lemieux MD

41. Gabrielle Vermette MD (CISSSCA)

42. Michel Savard MD (MSSS)

43. Chantal Guimont MD (Ma Clinique Médicale Lebourgneuf)

44. Gabrielle Bureau MD (CISSSLAU)

45. Louise Lajoie MD (CISSSLAN)

46. Huy Hao Dao MD (CISSSMC)

47. Linda Pinsonneault MD (Université de Sherbrooke)

48. Pierre-L. Auger MD (CIUSSSCN)

49. Alain Poirier MD (CIUSSSE-CHUS)

50. Sarah Vermette MD (CISSSCA)

51. François Desbiens MD (CIUSSSCN)

52. Simon Martel MD (IUCPQ-Université Laval)(

53. Michel F. DeGrâce MD (CISSSCA)

54. Isabelle Drolet (CISSSCA)

55. Philippe Bolsclair MD (CHU de Québec)

56. Marie Normand MD (Centre médical Lévis-Lauzon)

57. Charles-Antoine Barbeau-Meunier (étudiant en médecine)

58. Emilie Croteau MD (CIUSSSCN)

59. Viviane Falardeau MD (Hôpital Sainte-Croix)

60. Anne-Sara Briand (médecin résident, Université de Montréal)

61. Stéphanie Brunelle MD (Cité de la Santé de Laval)

62. Sydney Maynard MD

63. Marjolaine Mercier Dt.P.

64. Martin St-André MD (CHU Sainte-Justine)

65. Isabelle Fournier MD (Hôpital Pierre-Boucher)

66. Claudel Pétrin-Desrosiers MD (ACME-Québec)

67. Héloïse Poulin MD (Université de Montréal)

68. René Beaudoin MD (Université de Sherbrooke)

69. Éric Notebaert MD (Université de Montréal)

70. Chloé Pelletier MD (CISSSBSL)

71. Cécile Jeanmart MD (GMF-U Maizerets)

72. Marie-Ève Montminy MD (Hôpital de Rimouski)

73. Chloé Courteau-Vézina MD

74. Jonathan Lefebvre MD (GMF -U du Marigot)

75. Jacinthe Bordeleau MD (CH Trois-Pistoles)

76. Marie-Christine Milot (étudiante médecine U. Sherbrooke)

77. Frédéric Tupinier Martin MD (résident U.Laval)

78. Lucie Lavallée MD

79. Louis Charron MD

80. Johanne Frenette MD

81. Nadine Dubois MD (Ma Clinique Médicale Lebourgneuf)

82. Suzanne Boyer MD (CLSC Simonne-Monet-Chartrand)

83. Isabelle Ledoux MD

84. Isabelle Bruneau MD (CLSC-GMF-U du Marigot)

85. Laurie Bussières-Cloutier MD (résidente U.Laval)

86. Philippe Boisclair MD (CHU de Québec)

87. Sylvain Blanchet MD (GMF-U Quatre Bourgeois)

88. David Kaiser MD (CCSMTL)

89. Catherine Beauce MD (U. de Sherbrooke)

90. Yassen Tcholakov MD (resident U. McGill)

91. Nathalie Lebel MD (CISSS Côte-Nord)

92. Loree Tamanaha MD

93. Hugues Jeanmart MD (Hôpital Sacré-Coeur)

94. Anne-Marie Doucet MD (CSSSAE)

95. Sarah Bergeron MD

96. Maxime Dumas Pilon MD (U. McGill)

97. Marie-Jo Ouimet MD (Région des Terres cries de la Baie James)

98. Dominique Dorion MD (U. de Sherbrooke)

99. Stéphanie Susser MD (CISSSLAV)

100. Ariane Courville MD (CISSSGaspésie)

101. Pier-Alexandre Vasil MD (résident U. de Montréal)

102. Sara Jeanne Pelletier MD (résidente U. Laval)

103. Frédérique Lambert-Slythe MD (résidente U. de Montréal)

104. Marianne Boisvert Moreau MD (résidente U. Laval)

105. Chrérine Zaïm MD (résidente U. McGill)

106. Alexandra Paradis MD (résidente U.Laval)

107. Benoît Corriveau MD (résident U. de Montréal)

108. Mark-Andrew Stefan MD (U.de Montréal)

109. Emily Manthrop MD (U. de Montréal)

110. Eugénie Granger MD (CHU de Québec)

111. Alexandre Coderre MD (résident U. de Montréal)

112. Stéphanie Lanthier-Labonté MD (résidente U. de Sherbrooke)

113. Josée Simetin MD (Centre de santé Neuville)

114. Guillaume Vandal MD (résident U. de Sherbrooke)

115. Sarah-Émilie Racine-Hamel MD (résidente U.de Montréal)

116. Marie-Claude Letellier MD (résidente U. Laval)

117. Julien Michaud-Tétreault MD (résident U. de Sherbrooke)

118. Roxanne Houde MD (résidente U. de Montréal)

119. Catherine Verreault MD (résidente U. McGill)

120. Frédérique Brouillard MD (résidente U. de Montréal)

121. Marc-Étienne Bastien MD (résident U. de Sherbrooke)

122. Daniel Brazeau MD (CH Rimouski)

123. Kelly Martin MD (U. McGill)

124. Josée Simetin MD (GMF Portneuf)

125. Jean-François Proulx MD (CIUSSSCN-RRSSSN)

126. Joanne Aubé-Maurice MD (CIUSSSBSL)

127. Elizabeth Robinson MD

Sources complémentaires:

https://www.inspq.qc.ca/publications/2517

SOURCE Ça marche, Doc

Communiqué envoyé le 24 novembre 2019 à 10:00 et diffusé par :