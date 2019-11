Air Canada félicite sa première vice-présidente Arielle Meloul-Wechsler, nommée l'une des 100 femmes les plus influentes du Canada





MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada félicite Arielle Meloul-Wechsler, première vice-présidente - Employés, Culture et Communications, lauréate d'un prix Top 100 du Réseau des femmes exécutives (WXN) dans la catégorie des dirigeantes d'entreprise.

« Par son intégrité et son travail acharné exemplaires, Arielle est une mentore exceptionnelle et un modèle non seulement pour les femmes, mais pour tout le monde à Air Canada. En tant que membre de confiance de l'équipe principale de direction, elle a aidé à orienter la transformation de notre entreprise. Plus particulièrement, dans son domaine de responsabilité à Employés, Culture et Communications, elle a joué un rôle déterminant dans l'évolution de notre culture en mettant l'accent sur la diversité et l'inclusion, lesquelles se reflètent dans le taux élevé de participation des femmes à tous les échelons de l'entreprise », a souligné Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

Mme Meloul-Wechsler est membre de l'équipe de haute direction d'Air Canada depuis 2013. Elle supervise toutes les initiatives en matière de ressources humaines et d'évolution de la culture organisationnelle, les relations du travail, la formation en service clientèle, ainsi que les communications internes et externes. Elle est également la championne des langues officielles d'Air Canada en plus de superviser la Fondation Air Canada ainsi que la production du rapport de développement durable d'Air Canada. Durant son mandat, Air Canada a été nommée plusieurs années d'affilée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada, parmi les meilleurs employeurs à Montréal et l'un des employeurs canadiens les plus favorables à la diversité, en plus de figurer parmi les 10 cultures d'entreprise les plus admirées au Canada.

Pour en savoir plus sur ce que Mme Meloul-Wechsler croit être la clé du succès pour les femmes en affaires, regardez sa vidéo ici.

Les prix Top 100 du Réseau des femmes exécutives soulignent les réalisations des femmes et accroissent la visibilité de véritables leaders dans le but d'inspirer les prochaines générations. Ils mettent l'accent sur la diversité et l'inclusion, deux idéaux très importants pour Air Canada. Auparavant, Lucie Guillemette, actuelle vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada, a été nommée parmi les 100 femmes les plus influentes en 2017.

Les prix Top 100 couvrent les secteurs privé, public et sans but lucratif, et les candidates ont été sélectionnées par le conseil de la diversité du Réseau des femmes exécutives. La phase ultime de désignation des lauréates des prix Top 100 de 2019 a été confiée aux championnes de la diversité de 2018-2019 du Réseau.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

Internet : aircanada.com

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 09:00 et diffusé par :