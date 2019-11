Une nouvelle étape dans le partenariat entre Advens et Cybereason !





PARIS, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Cybereason, le créateur israélien d'une plateforme de défense parmi les plus innovantes, et Advens, leader français de la cybersécurité, franchissent un cap dans leur partenariat, initié en 2018.

Advens sera le premier acteur à proposer au marché français une protection maximale contre les attaques de plus en plus évoluées qui ciblent aujourd'hui de nombreuses organisations publiques ou privées (malware de type fileless, ransomware, cryptojacking...) ? et ce grâce aux outils de Cybereason.

Cybereason a récemment annoncé une extension de sa solution de protection des endpoints. Au-delà de l'EDR, la solution est désormais une suite complète de protection des postes de travail et des serveurs ? avec des fonctionnalités uniques sur le marché comme sa capacité inédite de prévention contre les malwares « fileless » et notamment les attaques de types « in memory .Net ». Cette évolution va permettre aux clients des deux entreprises partenaires de bénéficier des meilleurs outils pour contrecarrer les attaques les plus évoluées.

« Nous sommes ravis d'intégrer les outils, plusieurs fois récompensés, de Cybereason à notre catalogue de services. Nous proposons ainsi une plateforme agile et industrialisée, pour une sécurité efficace et autonome. En dotant les analystes de défenses plus puissantes que les armes des attaquants, nous inverserons le rapport de force. Nos clients pourront ainsi passer plus de temps sur des travaux à valeur ajoutée » nous explique Benjamin Leroux, Directeur Marketing et Innovation chez Advens.

Le partenariat entre Cybereason et Advens s'appuie sur une ambition partagée : proposer un service clé-en-main de protection de tous les endpoints de l'entreprise, en France et à l'international et ce pour nos secteurs d'activités cibles ? comme la santé, l'industrie, la distribution, la finance et le secteur public.

« Cybereason est fier de ce partenariat avec Advens : nous avons hâte d'aider nos clients communs à faire face à des attaquants de plus en plus nombreux et motivés. L'appui d'Advens au sein du marché français aidera la croissance de Cybereason dans la zone EMEA. » déclare Ghazal Asif, Senior Vice-Président Worldwide Channels chez Cybereason

Advens

Advens, pour « Ensemble et en Avance », a été créé en 2000. Notre objectif est de faire de l'ère numérique une opportunité pour un monde meilleur en aidant nos clients à créer de la valeur grâce à la cybersécurité.

Avec 200 collaborateurs répartis à Lille, Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes, 30% de croissance annuelle et 300 clients actifs en France et dans le monde, Advens est le 1er pure player de la cyber-securité en France.

Cybereason

Cybereason, créateur de la principale plateforme de cyberdéfense, redonne l'avantage à celui qui se défend grâce à une approche complètement nouvelle de la cybersécurité. Cybereason offre des services de prévention, de détection, de réponse et de surveillance active des menaces contre les terminaux. La solution offre une prévention multicouche des terminaux en exploitant les techniques avec ou sans signature pour éviter les menaces connues et inconnues, conjointement avec des techniques de comportement et de tromperie, afin d'empêcher les rançongiciels et les attaques sans fichier. Cybereason est une société privée dont le siège social se trouve à Boston et qui compte des bureaux à Londres, Sydney, Tel-Aviv, Tokyo, dans la région Asie-Pacifique et en Europe continentale.

