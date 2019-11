Cambridge Quantum Computing obtient des résultats révolutionnaires en chimie quantique





CQC lance VQE et fournit une façon efficace de simuler des molécules excitées en utilisant des ordinateurs quantiques

CAMBRIDGE, Angleterre, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (« CQC ») a annoncé aujourd'hui une percée importante en chimie quantique qui optimisera et accélèrera la commercialisation de l'informatique quantique dans un domaine essentiel de l'activité humaine - la recherche de nouveaux matériaux dans des secteurs tels que l'énergie et les produits pharmaceutiques.

Simuler avec exactitude le comportement des atomes et des molécules lorsqu'ils absorbent de l'énergie est essentiel au développement de matériaux avancés tels que des panneaux solaires performants. Les ordinateurs quantiques permettent de simuler avec une très grande exactitude des processus qui sont hors de la portée des ordinateurs classiques. Bien que les algorithmes quantiques, tels que le notoire Variational Quantum Eigensolver (« VQE »), soient particulièrement aptes à fonctionner sur les appareils quantiques actuels, VQE a, jusqu'ici, été limité à simuler des électrons dans leur état énergétique le plus bas, ce qui n'est pas utile, par exemple, pour modéliser la lumière atteignant un panneau solaire pour exciter un électron et produire de l'électricité. Afin de simuler ces états soi-disant « excités », il fallait exécuter un calcul VQE pour l'état énergétique le plus bas, suivi d'autres algorithmes conçus pour des états excités, ce qui consomme de précieuses ressources de calcul.

L'équipe de CQC basée à Cambridge et dirigée par les scientifiques David Muñoz Ramo et Gabriel Greene-Diniz a publié un article scientifique pré-impression qui décrit une réalisation révolutionnaire qui dénoue l'impasse dans les problèmes précis indiqués ci-dessus. Dans un article récent « Calculation of excited states via symmetry constraints in the Variational Quantum Eigensolver », CQC a, pour la toute première fois, montré comment il est possible d'adapter l'algorithme VQE pour calculer directement les états excités, en particulier dans les molécules, court-circuitant ainsi la nécessité de calculer d'abord l'état énergétique le plus bas. Ceci améliore l'efficacité des calculs des états excités pour de nombreuses molécules d'intérêt industriel et est une première étape importante et critique dans le développement de matériaux de prochaine génération. Cette percée sera appliquée par CQC avec prise d'effet immédiate sur sa plateforme logicielle d'entreprise unique pour les calculs de chimie quantique « EUMEN. »

Lisez l'article scientifique complet ici : https://arxiv.org/abs/1910.05168 .

À propos de Cambridge Quantum Computing

Cambridge Quantum Computing (CQC) est l'un des leaders mondiaux du domaine des logiciels d'informatique quantique avec plus de 60 scientifiques, dont plus de 35 titulaires de doctorat répartis dans ses bureaux de Cambridge (Royaume-Uni), San Francisco, Londres et Tokyo. CQC élabore des outils pour la commercialisation de technologies quantiques qui auront un impact profond sur le monde.

CQC allie un expertise en logiciel quantique, spécifiquement une plateforme de développement quantique (t|ket?TM), des applications d'entreprise dans le domaine de la chimie quantique (EUMEN), l'apprentissage automatique quantique (QML), le traitement du langage naturel quantique (QNLP) et la cybersécurité (IronBridge).

Pour en savoir plus sur CQC, visiter www.cambridgequantum.com .

