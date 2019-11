8e congrès de l'APTS - Andrée Poirier élue nouvelle présidente de l'APTS





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les quelque sept cents délégué·e·s de l'APTS, réuni·e·s en congrès à Trois-Rivières, ont élu aujourd'hui Andrée Poirier comme nouvelle présidente de leur organisation syndicale. Elle succède ainsi à Carolle Dubé, qui se retire après avoir consacré 30 ans au syndicalisme dans le milieu de la santé et des services sociaux.

Vice-présidente et présidente de l'exécutif local de l'APTS en Outaouais pendant huit ans, travailleuse sociale de formation, Andrée Poirier occupait auparavant le poste de secrétaire au sein du comité exécutif national de l'APTS.

La nouvelle présidente veut redéfinir les modes d'action de l'APTS et doter l'organisation d'un projet audacieux et mobilisateur. Elle mise sur les forces vives du syndicat, c'est-à-dire ses membres et leur solidarité, pour faire de l'APTS un vecteur de changement au plan syndical et social.

Au terme de cet exercice démocratique, la composition de l'exécutif national du syndicat se décline ainsi :

Présidente : Andrée Poirier

1 er vice-président : Robert Comeau

vice-président : 2 e vice-présidente : Veronic Lapalme

vice-présidente : 3 e vice-président : Emmanuel Breton

vice-président : 4 e vice-présidente : Laure Letarte-Lavoie

vice-présidente : Trésorier : Marc-Olivier Pagé

Secrétaire : Fabienne Chabot

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (l'APTS) regroupe et représente quelque 55 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 12:20 et diffusé par :