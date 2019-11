Une 40e édition pour Québec Mines + Énergie 2019





QUÉBEC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Du 18 au 21 novembre 2019 s'ouvre la 40e édition du congrès Québec Mines + Énergie et c'est sur le thème «?Des ressources pour façonner l'avenir?» qu'il s'articulera. Une foule d'activités attendent les congressistes : plusieurs conférences et formations offertes par des conférenciers de renom de l'industrie des mines et de l'énergie, une salle d'exposition regroupant une centaine d'exposants et des rencontres de réseautage. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, comptera d'ailleurs parmi les participants.

Pour une deuxième année consécutive, les congressistes pourront compter sur un volet énergie dans le programme. D'ailleurs, les commentaires positifs recueillis à la suite de l'édition 2018 ont incité l'organisation à offrir davantage de synergie entre ces deux secteurs.

Pour le volet énergie, une trentaine de conférenciers traiteront des grandes tendances énergétiques, des politiques publiques, des investissements, de l'électrification de l'économie, des innovations effectuées, des bioénergies, de l'hydrogène et des autres filières. Des conférenciers de renom, tels que M. Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec, M. Éric Lachance, vice-président principal réglementation, technologie de l'information, logistique et chef des finances d'Énergir, et M. Karel Mayrand, de la Fondation David Suzuki, pour ne citer que ceux-ci viendront vous donner le pouls de l'industrie énergétique d'ici et d'ailleurs.

Le secteur minier bénéficiera lui aussi d'un programme riche et varié. Il sera entre autres question d'exploration, d'exploitation et de restauration minière, de minéraux stratégiques, de métallogénie, d'intelligence artificielle et d'acceptabilité sociale. Les conférences seront offertes par des experts du domaine, dont M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, M. Michael Lesher, chercheur principal à l'Université Laurentienne, Mme Yvonne Denz, vice-présidente principale de la Chambre canadienne allemande de l'industrie et du commerce à Toronto, et M. Guy Desharnais, directeur chez Redevances Aurifères Osisko.

Offre de formation

Québec Mines + Énergie offre l'occasion à tous ses congressistes de parfaire leurs connaissances en assistant à des formations données par des experts. Celles-ci concernent, entre autres, la tectonique des cratons archéens, les nouvelles approches en exploration minérale, les marchés financiers et les obligations réglementaires entourant un projet minier.

Volet découverte

Quelque 2?500 élèves du primaire et du secondaire participeront aux journées éducatives qui forment le volet Québec Mines + Énergie Découverte. Ces visites scolaires ont pour objectif de fournir des activités interactives et vulgarisées permettant aux jeunes de découvrir le rôle du développement minier et de l'énergie dans la société québécoise.

Une coopération essentielle

Au fil des ans, le congrès a su tisser des liens avec plusieurs partenaires afin d'en faire une référence dans le domaine et cette 40e édition n'y fait pas exception. Parmi ses collaborateurs notons l'Association minière du Québec, l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, la Commission géologique du Canada, Nergica, l'Association des économistes québécois, DUNSKY Énergie, Polytechnique et la Ville de Québec.

À ce propos, l'Association minière du Québec de concert avec le Conseil cri sur l'exploration minérale rendent possible la visite de jeunes Autochtones venus du Centre d'études collégiales de Chibougamau. Ce groupe de sept étudiants profitera de son passage pour visiter les nombreux kiosques de la salle d'exposition et assister à quelques-unes des cent conférences offertes par des experts du milieu minier et énergétique. Des activités de réseautage permettront aux étudiants de rencontrer des employeurs afin de se trouver un futur emploi.

