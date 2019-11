Avis aux médias - APPELE-Québec animera des audiences communautaires sur le Projet de loi no 40





MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - APPELE-Québec - l'Alliance pour la promotion de l'enseignement dans les écoles publiques de langue anglaise au Québec - animera une audience publique sur le Projet de loi no 40, une Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires.

« Plusieurs représentants de notre communauté n'ont pas été invité à se présenter devant la Commission de l'Assemblée nationale qui étudie le Projet de loi no 40 et nous croyons qu'ils doivent être entendus », explique le président d'APPELE-Québec, Geoffrey Kelly. « Nous leur fournissons le forum dans lequel ils peuvent partager leurs points de vue sur cette mesure législative complexe que nous croyons impraticable et qui présente des obstacles inutiles en ce qui concerne l'exercice nos droits constitutionnels de gérer et de contrôler notre système scolaire ».

Date et heure : le mardi 19 novembre, de 13 h à 20 h

Lieu : Le Méridien Versailles - 1808, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (salle Beaujolais)

Les groupes qui présenteront des mémoires à Geoffrey Kelley et à Joan Fraser, la vice-présidente d'APPELE-Québec, comprennent les suivants :

Canadian Parents for French

Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)

Centre de ressources de la communauté noire (CRCN)

Quebec Board of Black Educators

Board of Black Educators Quebec Community Groups Network

Association des écoles privées du Québec (AEPQ)

Corporation d'employabilité et de développement économique communautaire (CEDEC)

English-Speaking Catholic Council (ESSC)

Quebec Federation of Home and School Associations (QFHSA)

Quebec Farmers' Association (QFA)

Association canadienne des commissions/conseils scolaires (ACCCS)

Association des Townshippers

APPELE-Québec - l'Alliance pour la promotion de l'enseignement dans les écoles publiques de langue anglaise au Québec - est une coalition communautaire répartie aux quatre coins du Québec qui vise à promouvoir l'existence des commissions scolaires anglophones et à s'assurer qu'elles soient gouvernées par des commissaires élus démocratiquement par la communauté d'expression anglaise. Notre alliance est composée de 16 organismes et de neuf groupe d'observateurs. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site web au www.appelequebec.org .

SOURCE APPELE-Québec

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 14:28 et diffusé par :