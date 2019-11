Négociations exclusives entre BIOCODEX et IPRAD en vue de l'acquisition d'IPRAD par BIOCODEX





Les Laboratoires IPRAD et BIOCODEX annoncent être entrés en négociations exclusives en vue du rachat par BIOCODEX des Laboratoires IPRAD.

BIOCODEX et les Laboratoires IPRAD possèdent un portefeuille de produits complémentaires dans le domaine de la santé familiale. Le rapprochement de nos deux sociétés permettra de créer un acteur de premier plan, tant en France qu'à l'international, en particulier dans le domaine des microbiotes.

Les laboratoires IPRAD sont une société familiale fondée en 1989, ayant connu une belle croissance depuis 30 ans et devenue entreprise de référence en France dans le Feminine Care, avec les marques Saforelle®, Mucogyne®, Gestarelle®, Physioflor®, et des médicaments gynécologiques comme Secnol® et Gydrelle®. En collaborant avec les professionnels de santé, de solides partenaires et en s'appuyant sur l'expertise de leurs équipes, les Laboratoires IPRAD ont développé des produits pour améliorer la santé et le bien-être des femmes tout au long de leur vie.

IPRAD est aussi actif dans le Family Care, avec notamment les marques Thalamag® ou Chronodorm® et la gamme de compléments alimentaires CARRARE, proposant des produits pour la bonne santé des microbiotes humains.

BIOCODEX est également une société familiale fondée en 1953, connue pour son expertise en gastro-entérologie grâce à sa souche phare, Saccharomyces Boulardii CNCM i-745, commercialisée sous la marque Ultra-Levure® en France, et Enterol®, Floratil® ou Bioflor® à l'international. BIOCODEX a développé une position de leader dans le domaine des microbiotes avec le lancement récent d'une gamme innovante de probiotiques, Symbiosys®, la Fondation Biocodex sur les microbiotes, qui finance la recherche fondamentale et l'Institut Biocodex sur les microbiotes. En France, BIOCODEX commercialise aussi Acupan®, Otipax®, Melaxose®, Circadin®. Enfin, BIOCODEX a une expertise reconnue dans le système nerveux central ; elle exploite notamment un médicament orphelin original, l'antiépileptique Diacomit®, indiqué dans le syndrome de Dravet.

La nouvelle dynamique qui naîtra de la complémentarité de ces deux sociétés va permettre de consolider la croissance des deux entités. Elle renforcera leurs positions respectives en France et accélérera le développement à l'international des produits des Laboratoires IPRAD, grâce à la forte implantation de BIOCODEX qui compte 17 filiales et un réseau d'une centaine de distributeurs.

La famille fondatrice des Laboratoires IPRAD a choisi un autre groupe familial qui partage les mêmes valeurs, dans le souci de préserver les fondements du groupe et de favoriser sa croissance notamment à l'international.

L'acquisition définitive étant soumise aux procédures d'informations et d'autorisations prévues par les réglementations en vigueur, dont l'approbation de l'Autorité française de la Concurrence, elle devrait être effective dès janvier 2020.

