La route de la soie de Xinhua : le constructeur automobile chinois Brilliance Auto Group franchit une étape essentielle dans sa conquête du marché sud-américain





PÉKIN, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le constructeur automobile chinois, Brilliance Auto Group Holdings Limited (Brilliance Auto Group), a franchi une étape importante dans sa conquête du marché sud-américain en établissant une coopération avec Chongqing Lifan Holdings Co., Ltd. (Lifan Group), un autre constructeur automobile chinois, et ce pour construire conjointement une usine d'assemblage d'automobile en Uruguay.

La cérémonie de signature de la coopération a eu lieu mardi à Montevideo, capitale de l'Uruguay.

Située au bord de l'autoroute numéro 1 de San José dans le sud de l'Uruguay, l'usine occupera une superficie de 21 hectares (environ 210 000 mètres carrés) et une aire de bâtiment de 38 000 mètres carrés. Elle se spécialisera dans l'assemblage de moteurs et d'automobiles SKD (de l'anglais, Semi-Knocked Down) et avec capacité nominale de 20 000 unités par quart de travail.

Selon les termes de l'accord, dès que l'usine sera achevée et mise en service, Brilliance Auto Group et le groupe Lifan assureront ensemble une capacité de production de 18 000 automobiles d'ici trois ans, dont 3 000 la première année, 5 000 la deuxième année et 10 000 la troisième année.

Brilliance Auto Group envisage de faire du Brilliance V3 le premier modèle assemblé dans cette usine et du Brilliance V7, le second, tout en introduisant de plus en plus de véhicules de la série Brilliance, une de ses principales marques, sur le marché sud-américain.

En tant que partenaire stratégique le plus éloigné de la Chine dans le cadre de l'initiative de la nouvelle route de la soie et membre important du marché commun du Sud (Mercosur), une des principales communautés économiques d'Amérique latine, l'Uruguay jouit d'une position stratégique importante sur le marché sud-américain.

Cette coopération aidera les deux parties à exploiter pleinement leurs avantages respectifs pour offrir aux consommateurs uruguayens et sud-américains plus de voitures chinoises de haute qualité à prix abordables.

« Il s'agit d'une belle occasion pour Brilliance Auto Group d'exploiter le marché sud-américain, mais également d'un scénario permettant aux deux sociétés de promouvoir le développement de marques indépendantes sur ce marché grâce au partage des ressources et à la complémentarité des avantages », a déclaré le président du conseil d'administration de Brilliance Auto Group, Yan Bingzhe, lors de la cérémonie de signature.

Il est rapporté que Brilliance Auto Group, un participant actif de la nouvelle route de la soie, a développé avec succès ses marchés étrangers en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Europe centrale et orientale et dans d'autres régions.

Lire la version originale du communiqué : https://en.imsilkroad.com/p/309382.html

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 07:38 et diffusé par :