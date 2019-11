Colabor annonce la nomination de M. Louis Frenette à titre de président et chef de la direction





BOUCHERVILLE, Québec, 18 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd'hui la nomination de M. Louis Frenette au poste de président et chef de la direction de la Société. Cette nomination prend effet en date du 25 novembre 2019.



« Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui la nomination de Louis Frenette à titre de président et chef de la direction du Groupe Colabor. Louis est un leader inspirant et engagé, possédant une impressionnante feuille de route dans l'industrie de l'alimentation et produits de grande consommation tant pour les grands détaillants que pour les clients de services alimentaires. Ayant dirigé avec brio plusieurs grandes entreprises canadiennes de notre secteur, nous sommes certains qu'il pourra rapidement mettre son expertise opérationnelle et stratégique à contribution dans la poursuite de la transformation des activités de Colabor », a souligné Warren White, Président du conseil d'administration. « Nous désirons d'ailleurs remercier Pierre Gagné qui a occupé le poste de chef de la direction par intérim depuis le 19 septembre 2019 en plus de ses responsabilités en tant que premier vice-président et chef de la direction financière. »

M. Frenette a été président et chef de la direction de Parmalat Canada, Bonduelle Amérique du Nord et Danone Canada. Précédemment, il a occupé les postes de vice-président, vente et logistique chez Danone Canada, de directeur exécutif et de vice-président, marketing chez Johnson & Johnson Canada ainsi que de directeur des ventes chez Procter & Gamble Canada où il a débuté sa carrière en 1987. Au cours de celle-ci, il a mis en place des programmes de productivités opérationnelles et de gestion. Il a réalisé d'importants gains de parts de marché et réussi à créer de la croissance rentable tout en augmentant les taux de satisfaction et de service aux clients ainsi que les taux d'engagement des employés. Il est par ailleurs actif au sein de divers conseils d'administration et activités de financement, entre autres, pour Le Club des petits déjeuners du Canada et le Centre pour la convergence de la santé et de l'économie de l'Université McGill.

« Je suis heureux de me joindre à l'équipe de Colabor. Depuis la dernière année, la Société a débuté son plan de transformation. Je suis impatient de poursuivre sur cette lancée et de mettre en place de nouvelles assises permettant de bâtir davantage de valeur pour les actionnaires, les clients, les fournisseurs et pour nos employés », a dit Louis Frenette.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses, à l'analyse de la structure d'endettement et des solutions de rechange disponibles et aux risques mentionnés dans la notice annuelle de la société disponible sous le profil de la société sur SEDAR (www.sedar.com), tel que le risque de dilution pour les actionnaires existants. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs). À travers ces deux segments d'exploitation, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes par l'intermédiaire des activités Broadline.

Renseignements complémentaires:

Pierre Gagné

Chef de la direction par intérim

Premier vice-président

et chef de la direction financière

Groupe Colabor Inc.

450-449-4911 poste 1308

investors@colabor.com Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

450-449-0026 poste 1308

investors@colabor.com







Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :