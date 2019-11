Semaine des professionnelles et professionnels de l'éducation - La FPPE-CSQ réclame une meilleure reconnaissance pour le personnel professionnel en éducation





MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À l'aube de la Semaine des professionnelles et professionnels de l'éducation, la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) estime que le gouvernement Legault doit reconnaître à sa juste valeur la contribution à la réussite éducative des 8 500 orthophonistes, psychoéducatrices et psychoéducateurs, psychologues, orthopédagogues, animatrices et animateurs, conseillères et conseillers, agentes et agents, architectes, ingénieures et ingénieurs, bibliothécaires, etc., qui contribuent tous, par leur expertise unique, à changer le monde un élève à la fois.

« C'est d'ailleurs sous le thème Changer le monde un élève à la fois que se déroule du 18 au 22 novembre cette semaine de valorisation, alors que plusieurs événements sont organisés partout au Québec pour rendre hommage à celles et ceux qui contribuent, souvent dans l'ombre, à soutenir les élèves.

« Les conditions de travail des professionnelles et professionnels sont souvent des obstacles à une prestation de services optimale : manque de ressources, grands territoires à couvrir, peu de reconnaissance professionnelle. Malgré cela, le personnel professionnel demeure fidèle à sa mission qui est de créer un environnement permettant aux élèves de développer leur plein potentiel, de s'épanouir et de se réaliser. Je les remercie de s'acharner à si bien le faire, chaque jour », mentionne Jacques Landry, le président de la FPPE-CSQ.

De meilleures conditions pour attirer des professionnelles et professionnels auprès des élèves

« Il faut le reconnaître, le personnel professionnel ne se bouscule pas aux portes du réseau scolaire, déplore Jacques Landry. Souhaitons que le renouvellement de la convention collective permette d'améliorer leurs conditions de travail et salariales pour en attirer davantage auprès des élèves qui en ont grand besoin. Nous proposons des solutions durables pour favoriser l'attraction et la rétention des professionnelles et professionnels en milieu scolaire et nous sommes prêts à les faire entendre. »

À ce chapitre, il est temps de mettre en place un véritable seuil de services professionnels dans le réseau scolaire. Le niveau de ressources doit être déterminé par les besoins des élèves et du réseau et cesser d'être la marge de manoeuvre budgétaire.

La FPPE-CSQ estime que 2000 ressources doivent être ajoutées pour atteindre un seuil minimal fonctionnel de 5 ressources professionnelles par 1000 élèves, et ce, uniquement pour les services directs aux élèves. Il en faudra encore davantage pour tenir compte des facteurs de vulnérabilité de certaines écoles et des réalités régionales particulières.

Une nouvelle image plus humaine pour la FPPE-CSQ

La FPPE-CSQ profite de la Semaine des professionnelles et professionnels pour lancer sa nouvelle image, un logo qui met l'humain au coeur de son design comme de son message, car l'humain est au coeur de l'intervention de la Fédération. Cet humain, professionnel ou élève, est en action, motivé, engagé vers un monde meilleur.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 8500 membres répartis dans la quasi-totalité des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre autres, psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.).

