Voyageur Aviation Corp. et Segers Aviation SA établissent un dépôt de pièces d'avions régionaux à Dubaï

HALIFAX, le 17 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Voyageur Aviation Corp., une filiale de Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR), et Segers Aviation SA, une entreprise du groupe Segers, sont ravies d'annoncer l'établissement d'un dépôt de pièces d'avions régionaux à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce nouveau partenariat emballant inclut une entente de distribution de pièces de rechange qui mettra à profit l'expertise éprouvée de Segers en matière de vente et de logistique pour vendre les pièces de rechange appartenant à Voyageur à des exploitants de la région et d'ailleurs.

En vertu de cette entente, Voyageur fournira des pièces de rechange pour Dash 8-400, CRJ et Dash 8 classiques à Segers aux fins de vente ou d'échange. Aux Émirats arabes unis, Segers dispose d'une expertise dans la commercialisation de son propre stock et de ses services de MRR à des exploitants du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie. Les deux entreprises agissent en partenariat et collaborent depuis longtemps puisque Voyageur envoie des composantes d'hélices de Dash 8 à Proptech Aero Ltd, la division de MRR de Segers au Royaume-Uni, depuis bon nombre d'années.

« Nous sommes ravis de l'établissement d'un dépôt de pièces d'avions régionaux à Dubaï, en accord avec notre vision qui consiste à offrir l'aviation régionale au monde entier, a affirmé Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus. La division Avparts de Voyageur enregistre une croissance soutenue depuis sa création et joue un rôle important pour ce qui est de notre capacité à offrir une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale. »

Larry Bayliss, vice-président - Avparts à Voyageur, a déclaré : « Nous avons compris il y a longtemps l'importance de conserver les pièces de rechange à proximité immédiate de nos clients et d'offrir un soutien commercial dans le même fuseau horaire. La relation de longue date que nous entretenons avec Segers combinée à sa capacité éprouvée en matière de logistique et de vente en font une partenaire idéale. »

Peter Clift, directeur principal de Segers a ajouté : « Compte tenu de son grand nombre d'avantages stratégiques et de son excellence en matière de logistique, notre installation de Dubaï joue un rôle important dans notre succès depuis bon nombre d'années et nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec Voyageur afin de saisir cette formidable opportunité. Grâce à l'accès qu'a Voyageur aux pièces de rechange et à ses compétences dans la gestion de celles-ci, nous sommes convaincus que les bonnes pièces de rechange seront disponibles au meilleur prix pour soutenir la clientèle du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Nous avons hâte de travailler avec les exploitants afin de répondre à leurs besoins et de discuter des possibilités de soutien à long terme. »

Toute demande de renseignements relative à la vente de pièces d'avions doit être adressée à l'équipe des ventes de Segers Aviation au numéro suivant : +971 4 885 8203 ou à l'adresse suivante : sales@segersgroup.com.

Toute autre demande doit être adressée à Larry Bayliss, vice-président - Avparts, Voyageur Aviation Corp. à l'adresse : larry.bayliss@voyav.com ou à Peter Clift, directeur principal, Segers Aviation SA à l'adresse : peterclift@segersgroup.com.

À propos de Voyageur Aviation Corp.



Voyageur Aviation Corp. est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX CHR), une société dont la vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier.

Voyageur Aviation Corp. et ses divisions Voyageur Airways, Voyageur Aerotech et Voyageur Avparts proposent des solutions novatrices aux clients ayant des besoins uniques en aviation et exploitent leurs activités en vertu de principes fondamentaux de gestion globale de la sécurité, d'assurance qualité et de solutions axées sur le client. www.voyav.com

À propos de Chorus

Chorus Aviation est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes de vie utile d'un avion, notamment : acquisitions et locations ; réaménagement, ingénierie, modification, adaptation et préparation ; vols à contrats ; maintenance des avions et des composants, démontage et approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

À propos de Segers

Détenant et exploitant des entreprises du marché des pièces de rechange en aviation dans le monde entier, Segers Group exerce ses activités sur quatre continents.

Parmi ses principales unités d'entreprise, on retrouve Segers Aero Corp, une entreprise de MRR approuvée par Rolls-Royce et Lockheed Martin aux États-Unis offrant des services de soutien en ce qui a trait aux moteurs C-130/P3/L100, aux équipements de changement rapide de moteurs et aux hélices. Proptech Aero Ltd, au Royaume-Uni, est une entreprise de MRR travaillant avec des clients de tous genres, qu'il s'agisse de transporteurs régionaux ayant des avions dotés d'hélices en composite, d'utilisateurs gouvernementaux ou d'entreprises du milieu de l'aviation en général. Segers Aviation SA, à Dubaï, est une installation de service recommandée pour les hélices Hartzell, un fournisseur de services d'entreposage et une entité de vente et de soutien à la clientèle pour le groupe.

