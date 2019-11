Déclaration de la ministre Carolyn Bennett à l'occasion de la Journée Louis Riel





OTTAWA, le 16 nov. 2019 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, a publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« À l'occasion de la Journée Louis Riel, les Canadiens et Canadiennes se joignent à la Nation métisse pour honorer la vie de Louis Riel. Dirigeant, activiste et contributeur de premier plan à la Confédération canadienne, Riel a laissé un héritage qui est toujours vivant. Nous soulignons maintenant l'importance de la justice sociale ainsi que de la culture et du patrimoine des Métis pour la société canadienne.



Nous reconnaissons également que le 16 novembre est une journée sombre dans l'histoire de notre pays, puisqu'il s'agit de l'anniversaire de l'exécution de Riel. Nous savons que les mesures prises par un gouvernement colonial répressif étaient motivées par le racisme et la peur - peur d'une culture différente et d'un mode de vie unique. Nous ne pouvons oublier cette réalité alors que nous continuons de travailler à bâtir un Canada où priment l'inclusivité et l'égalité de tous.



Le gouvernement du Canada remercie la Nation métisse pour le dévouement avec lequel elle préserve et fait connaître l'héritage de Louis Riel. Le Canada et la Nation métisse sont aujourd'hui déterminés à bâtir un rapport de collaboration étroit basé sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.



En ce jour, nous encourageons les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre à s'informer sur l'histoire et la culture des Métis alors que nous poursuivons notre chemin sur la voie de la réconciliation. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Twitter: @CouronneAutoch

Facebook: @CouronneAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Communiqué envoyé le 16 novembre 2019 à 12:21 et diffusé par :