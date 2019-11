Sainte-Marthe-sur-le-Lac - Le gouvernement du Québec met en place des mesures d'aide spéciales pour les personnes sinistrées





SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC, QC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a annoncé aujourd'hui la mise en place de mesures d'aide gouvernementales spéciales afin de favoriser le rétablissement des sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Considérant la nature de l'incident survenu, son imprévisibilité, sa rapidité et son ampleur, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) octroie aux sinistrés une aide financière additionnelle. Celle-ci contribuera à indemniser davantage les citoyens pour les pertes qu'ils ont subies. Plus particulièrement, la somme qui sera versée par le MAMH consiste en un montant forfaitaire équivalent au montant de l'aide financière accordée par le ministère de la Sécurité publique pour les biens meubles. Cette formule a été choisie afin de permettre aux personnes sinistrées de recevoir l'aide rapidement sans avoir à soumettre à nouveau un dossier de réclamation.

Par ailleurs, la Société d'habitation du Québec (SHQ) rendra disponible aux propriétaires sinistrés une aide sous forme de garantie de prêt, afin que ceux-ci puissent avoir accès à du financement supplémentaire. Dorénavant, ils pourront donc bénéficier d'une garantie de prêt leur permettant d'obtenir, auprès de leur institution financière, un prêt hypothécaire pouvant atteindre 95 % de la valeur marchande de leur propriété, alors que le seuil habituellement autorisé est de 80 %. De plus, la SHQ dépêchera un représentant au Bureau d'aide et d'information aux sinistrés afin d'aiguiller les citoyennes et les citoyens dans leur questionnement sur le nouveau programme.

Enfin, à compter de lundi, un représentant de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) sera également présent au Bureau d'aide et d'information aux sinistrés afin de soutenir les personnes touchées par les inondations dans leurs démarches liées aux travaux à effectuer au sein de leur propriété. Il facilitera entre autres les liens entre les sinistrés et les divers entrepreneurs de la construction.

Citations :

« Conscient des difficultés vécues par les personnes sinistrées et du caractère exceptionnel des inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, notre gouvernement a décidé d'adopter ces trois mesures d'aide supplémentaires afin de répondre rapidement aux besoins des citoyens touchés. Mon ministère accordera notamment une aide financière spéciale pouvant aller jusqu'à 17,5M$. Nous venons ainsi doubler l'aide octroyée par notre gouvernement, en accordant aux sinistrés le même montant que celui déjà alloué par le ministère de la Sécurité publique pour les biens meubles. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les mesures annoncées contribueront à redonner espoir aux sinistrés, qui nous ont mentionné ne pas toujours avoir la capacité financière pour mener à terme les travaux de rénovation nécessaires de leur propriété ou pour remplacer leurs biens. Je pense qu'il s'agit là d'une excellente nouvelle avec le temps des Fêtes qui arrive à grands pas. Encore une fois, notre gouvernement démontre qu'il a à coeur le bien-être de la collectivité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Mirabel

« L'aide supplémentaire de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation arrive à point. On travaille encore très fort avec le gouvernement pour que Sainte-Marthe-sur-le-Lac redevienne ce qu'elle était avant avril dernier. La reconstruction de la digue et les mesures supplémentaires qu'on vient d'annoncer sont des pas dans la bonne direction. Je salue également la collaboration, annoncée par Mme Laforest, de la Régie du bâtiment du Québec et de la Société d'habitation du Québec pour accompagner et conseiller, sur place, les sinistrés qui en feront la demande. »

Me Sonia Paulus, mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Faits saillants :

Le MAMH estime que les sommes qui pourront être versées grâce à la mesure d'aide relative à l'habitation et à l'aménagement pour l'exercice financier 2019?2020 pourraient atteindre jusqu'à 17,5 M$. Cette mesure vise quelque 1 450 personnes sinistrées.

La garantie de prêt offerte par la SHQ sera valide pour une période maximale de 10 ans, le tout conditionnel au respect des conditions et exigences des prêteurs. Le programme prendra fin le 31 mars 2021.

À cet effet, des ententes restent à être signées avec les différentes institutions financières pour convenir des conditions et des modalités. Ainsi, la date de mise en application de la mesure sera annoncée ultérieurement.

La RBQ fera appel à ses partenaires pour accompagner les sinistrés dans leurs démarches de réintégration ou de reconstruction de leur résidence, soit :

la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;



la Corporation des maîtres électriciens du Québec;



l'Association de la construction du Québec;



l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec;



la Garantie de construction résidentielle.

Liens connexes :

Les modalités concernant le Programme de garantie de prêt pour les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sont disponibles à l'adresse suivante : www.shq.gouv.qc.ca/programmes

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH et de la SHQ, suivez-nous sur les médias sociaux :



facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

Facebook : @SocietehabitationQuebec

Twitter : @HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 14:20 et diffusé par :