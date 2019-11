Réunion du Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ - Les municipalités de centralité doivent être au coeur de la future Stratégie gouvernementale sur la gouvernance en matière de développement économique local et régional





BÉCANCOUR, QC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Réunis aujourd'hui à Bécancour, les membres du Caucus des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont insisté sur la nécessité que la future Stratégie gouvernementale sur la gouvernance en matière de développement économique local et régional place les municipalités de centralité au coeur des actions qui seront déployées, afin d'assurer son succès.

« Les municipalités de centralité sont des pôles majeurs de développement économique de leur région. Elles ont des services, entreprises et industries qui génèrent des milliers d'emplois dans plusieurs secteurs d'activité. Elles soutiennent les organismes de développement économique et développent des zones et parcs industriels, contribuant ainsi à la vitalité économique de toutes les régions », a déclaré le président du caucus et maire de Senneterre, monsieur Jean-Maurice Matte.

Le Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ insiste ainsi pour que les municipalités de centralité fassent partie de l'équation lorsqu'on parle de développement économique.

« La future stratégie doit avant tout donner aux municipalités de centralité les moyens fiscaux, basés entre autres sur le ratio de la population et la richesse foncière uniformisée, pour renforcer leur rôle-clé en matière de développement des territoires. On peut par exemple penser à des mesures ciblées pour soutenir nos parcs industriels et infrastructures de développement économique local », a conclu Monsieur Matte.

Preuve que les municipalités jouent un rôle majeur en matière de développement économique local et régional, le caucus, qui s'est tenu sur deux jours, a eu un ordre du jour économique bien rempli : marketing territorial, pénurie de logements en région et développement des zones d'innovation figurent parmi les sujets traités lors de la rencontre.

À propos du Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ

Le Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ est formé des municipalités urbaines comprises dans le territoire rural du Québec qui ont un caractère fort de centralité. Formé d'une soixantaine de municipalités membres, son rôle est d'affirmer le rôle prépondérant des municipalités de centralité comme pôle de développement socio-économique de leur population et de celles des municipalités rurales de leur région.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 13:48 et diffusé par :