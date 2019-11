Weatherford annonce un changement organisationnel





HOUSTON, 15 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) a annoncé aujourd'hui que Christoph Bausch quittera son poste de vice-président directeur et directeur financier à compter du 14 novembre 2019 pour poursuivre d'autres opportunités. Il demeurera au service de la société jusqu'au 30 novembre 2019 pour assurer la transition de ses responsabilités.

Mark A. McCollum, le président-directeur général de Weatherford, a déclaré : «?Au nom du Conseil d'administration et de l'équipe de direction, nous sommes reconnaissants envers Christoph pour son travail assidu et son leadership, qui ont renforcé l'accent mis par la société sur la discipline financière, la génération de flux de trésorerie et une amélioration des gains d'efficacité. Ses efforts inlassables dans ces domaines, ainsi que dans bien d'autres, se sont avérés utiles pour les employés et les parties prenantes. Nous continuerons à bâtir sur ces principes et je suis convaincu que notre talentueuse équipe de direction sera en mesure de nous soutenir tout au long de cette transition.?»

Stuart Fraser, directeur adjoint et chef de la comptabilité, agira à titre de directeur financier par intérim du 14 novembre 2019 au 6 janvier 2020, date à laquelle le nouveau directeur financier prendra ses fonctions. M. Fraser a rejoint Weatherford en 2015 et a occupé divers postes de haute direction dans le domaine financier, notamment ceux de directeur adjoint et vérificateur des comptes, ainsi que de directeur adjoint, Finances et achats, approvisionnement et logistique. Avant de rejoindre Weatherford, il a travaillé pendant 19 ans chez Schlumberger Ltd., où il a occupé des postes de direction financière régionale et mondiale aux États-Unis, en France, en Angola, en Malaisie et en Indonésie, dans plusieurs secteurs d'activité couvrant les opérations, l'audit interne, la fiscalité, la chaîne d'approvisionnement et la transformation. Stuart est comptable agréé et possède un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Edith Cowan en Australie.

À propos de Weatherford

