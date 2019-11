Ninepoint 2018?II Société en commandite accréditive annonce son transfert et sa dissolution





TORONTO, 15 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint 2018?II Société en commandite accréditive (la « société en commandite »), gérée par Partenaires Ninepoint LP, a émis un communiqué de presse annonçant qu'elle allait procéder au transfert à imposition différée de ses actifs (l'« opération de roulement de fonds commun de placement ») à la Catégorie ressources Ninepoint de Catégorie de société Ninepoint inc., à la fermeture des bureaux le 3 février 2020 ou vers cette date. En échange des actifs, des parts de série F de la Catégorie ressources Ninepoint seront émises à la société en commandite, puis distribuées aux commanditaires individuels à raison d'un dollar pour chaque dollar détenu. La société en commandite sera dissoute le 5 février 2020 ou vers cette date.



L'objectif de placement de la Catégorie ressources Ninepoint est d'atteindre une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et dans des titres apparentés de sociétés au Canada et dans le monde entier participant directement ou indirectement aux activités du secteur des ressources naturelles. Sprott Asset Management LP est le sous-conseiller de la Catégorie ressources Ninepoint. Jason Mayer, spécialiste en ressources, est le gestionnaire de portefeuille principal du fonds Catégorie ressources Ninepoint.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Située à Toronto, Partenaires Ninepoint gère des solutions de placements non traditionnels uniques qui permettent aux investisseurs de profiter d'une meilleure diversification. Nous ciblons des stratégies de placement non corrélées aux classes d'actifs traditionnels comme des actions et des obligations, avec comme objectif la réduction des risques globaux du portefeuille. Notre équipe a de solides antécédents en matière de gestion de revenu alternatif, d'actifs réels et de stratégies de base non traditionnelles. Notre pensée novatrice et notre capacité à l'appliquer aux solutions réelles, voilà ce qui nous définit.

Partenaires Ninepoint est une firme indépendante détenue par ses employés au service des communautés de conseillers en placement et d'investisseurs institutionnels. Avec 75 employés et plus de 6 milliards de dollars en actifs et en contrats institutionnels, nous sommes parmi les plus grandes firmes indépendantes de gestion d'actifs au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou, pour toute question concernant le transfert ou la Catégorie ressources Ninepoint, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l'adresse invest@ninepoint.com.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, ainsi qu'à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus du fonds concerné avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. L'information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation de toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée, ou de toute personne qu'il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs potentiels devraient consulter leur conseiller financier afin de déterminer si les titres d'un tel fonds peuvent être vendus sur leur territoire de compétence.

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 11:40 et diffusé par :