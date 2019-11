La Banque de Montréal annonce les résultats d'un droit de conversion d'actions privilégiées de catégorie B, série 31, à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif





MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW/ - La Banque de Montréal (la « Banque ») (TSX: BMO)(NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui qu'aucune de ses 12 millions d'actions privilégiées de catégorie B, série 31, à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif (les « actions privilégiées de série 31 ») ne sera convertie le 25 novembre 2019 en actions privilégiées de la Banque, de catégorie B, série 32, à dividende non cumulatif à taux variable (les « actions privilégiées de série 32 »).

Durant la période de conversion, soit du 28 octobre 2019 au 12 novembre 2019, 69 570 actions privilégiées de série 31 ont été déposées aux fins de conversion en actions privilégiées de série 32, soit moins que le minimum de 1 000 000 d'actions requis pour que la conversion puisse prendre effet, conformément aux modalités énoncées dans le supplément de prospectus relatif aux actions privilégiées de série 31 daté du 23 juillet 2014. En conséquence, aucune action privilégiée de série 32 ne sera émise le 25 novembre 2019 et les détenteurs d'actions privilégiées de série 31 conserveront leurs parts.

Les actions privilégiées de série 31 sont actuellement cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole BMO.PR.W. Comme il a été annoncé le 28 octobre 2019, le taux de dividende applicable à la période de cinq ans débutant le 25 novembre 2019 et prenant fin le 24 novembre 2024 sera de 3,851 %.

