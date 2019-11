Invitation aux médias - Annonce concernant le patrimoine à caractère religieux





QUÉBEC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant le patrimoine à caractère religieux dans les régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, participera également à la conférence.

Date : 15 novembre 2019



Heure : 14 h



Lieu : Église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

650, 1re Avenue

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 4B0

