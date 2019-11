Falco annonce l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, 14 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco (TSX CROISSANCE: FPC) (« Falco » ou la « Société ») annonce que les six (6) candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction datée du 10 octobre 2019 ont été élus à titre d'administrateurs de Falco.



Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenu à l'assemblée annuelle des actionnaires le 13 novembre 2019 sont illustrés ci-dessous :

ITEM No1

Candidat(e) Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR ABSTENTIONS Pourcentage (%)

D'ABSTENTIONS Mario Caron 63 503 131 77,36 18 582 280 22,64 Bryan A. Coates 65 683 046 80,02 16 402 365 19,98 Paola Farnesi 65 442 686 79,73 16 642 725 20,27 Luc Lessard 65 691 186 80,03 16 394 225 19,97 Angelina Mehta 65 442 686 79,73 16 642 725 20,27 Chantal Sorel 81 622 616 99,44 462 795 0,56

Nomination et Rémunération des Auditeurs

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé à titre d'auditeur indépendant de la Société pour l'exercice en cours, et les administrateurs sont autorisés à fixer leur rémunération, avec les résultats suivants :

ITEM No2 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR

ABSTENTIONS Pourcentage (%)

D'ABSTENTIONS Nomination et rémunération des auditeurs 87 619 369 99,85 128 607 0,15

Résolution sur le Régime Incitatif à Long Terme

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée, les actionnaires ont approuvé la résolution ordinaire visant à approuver le régime incitatif à long terme de la Société. Les résultats sont les suivants :





INTEM No3 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%)

des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant à approuver le régime incitatif à long terme de la Société 62 557 050 76,21 19 528 361 23,79

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 19,9 % des actions ordinaires en circulation de la Société. La Société compte 207 878 736 actions ordinaires émises et en circulation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514-261-3336

Amélie Laliberté

Coordonnatrice, relations aux investisseurs

418-455-4775

info@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 11:50 et diffusé par :