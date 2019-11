Les productions de fruits à coque et de fruits secs s'élèveront respectivement à 4,5 millions et 3,3 millions de tonnes





L'INC a publié son dernier examen des statistiques mondiales qui comporte des mises à jour sur la production prévue pour les fruits à coque, les arachides et les fruits secs pour la saison 2019/2020

REUS, Espagne, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Les récoltes de fruits à coque dans l'hémisphère Nord ont progressé à un rythme normal dans la plupart des régions productrices, donnant des récoltes fidèles aux attentes générales, tant en termes de volume que de qualité. La production mondiale de fruits à coque pour la saison 2019/2020 a été estimée à près de 4 538 000 tonnes (sur la base de cerneaux, sauf pour les pistaches en coque), ce qui représente une légère hausse par rapport à la saison 2018/2019.

Les augmentations les plus importantes cette saison sont attendues pour les récoltes de noisettes et de noix. La production de noisettes devrait augmenter de 15 % par rapport à l'année précédente, pour se chiffrer à plus de 530 000 tonnes en raison de l'augmentation des récoltes de la Turquie, premier pays producteur, et de certaines autres origines comme la France et l'Espagne. La récolte mondiale de noix a été estimée à près de 969 000 tonnes, soit 10 % de plus que l'année précédente, en raison d'une augmentation importante de la plupart des origines de production.

La production mondiale d'arachides devrait se maintenir dans la fourchette de la campagne précédente, s'élevant à 40,9 millions, les plus fortes augmentations de récolte par rapport à la campagne précédente étant prévues en Chine, en Inde, au Brésil et aux États-Unis.

La production mondiale de fruits secs pour la saison 2019/2020 est estimée à près de 3 283 000 tonnes, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport à 2018/2019. Les augmentations les plus importantes sont prévues pour les dattes (jusqu'à 1 226 000 tonnes, soit une hausse de 9 %), les pruneaux (jusqu'à 215 800 tonnes, soit une hausse de 9 %) et les figues sèches (jusqu'à 158 500 tonnes, soit une hausse de 17 %).

À propos de l'International Nut & Dried Fruit Council

L'INC est l'organisation-cadre internationale de l'industrie des fruits à coque et des fruits secs. Parmi ses membres, on compte plus de 800 entreprises du secteur des fruits à coque et des fruits secs qui viennent de plus de 80 pays. L'adhésion à l'INC représente plus de 85 % de la valeur mondiale des fruits à coque et des fruits secs vendus « à la ferme ». L'INC s'est donné pour mission d'encourager et de faciliter la croissance durable du marché mondial des fruits à coque et des fruits secs. Il s'agit de la principale organisation internationale s'articulant autour de la santé, la nutrition, les statistiques, la sécurité alimentaire ainsi que les normes et règlements internationaux concernant les fruits à coque et les fruits secs.

