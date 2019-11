NordVPN lance officiellement NordLocker, son outil de cryptage de fichiers





NordLocker sécurise les fichiers stockés sur l'ordinateur d'un utilisateur ou dans le cloud

NICOSIE, Chypre, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- NordVPN, le fournisseur de services VPN le plus avancé au monde, a officiellement lancé son tout dernier produit de cybersécurité, NordLocker. Ce nouvel outil sécurise tous les types de fichiers stockés sur l'ordinateur d'un utilisateur ou dans le cloud avec un cryptage de bout en bout.

« Nous avons pour mission de combiner les meilleures pratiques d'ergonomie avec les plus hautes normes de cryptage. NordLocker n'est pas un produit de stockage dans le cloud. Pensez-y comme à un intergiciel qui ajoute une couche de sécurité à vos données. Il ne stocke jamais vos fichiers où que ce soit. Au lieu de cela, il vous permet de les garder là où vous êtes habitué(e), mais en sécurité », a déclaré Ruby Gonzalez, responsable des communications chez NordVPN.

NordLocker est idéal à la fois pour un usage personnel et pour gérer les données d'ordre professionnel. Avec NordLocker, les autres personnes voient sur votre ordinateur des casiers sécurisés ressemblant à des dossiers, contenant vos fichiers cryptés et pouvant seulement être consultés avec votre mot de passe. Cet outil est particulièrement utile pour protéger vos données les plus sensibles, notamment vos dossiers financiers, vos pièces d'identité, vos fichiers professionnels ou toute autre information confidentielle.

Le cryptosystème de NordLocker utilise les cryptogrammes et principes les plus sophistiqués, intégrant Argon2, AES256, ECC (avec XChaCha20, EdDSA et Poly1305), et d'autres créations de la cryptographie moderne. Compatible à la fois avec Windows et macOS, NordLocker prend en charge les documents de tous types et tailles.

Cette application simple d'emploi constitue un moyen sûr pour partager vos fichiers avec d'autres personnes en toute confidentialité. Cryptez-les simplement en premier puis envoyez-les par e-mail, par application de messagerie, ou par service de transfert de fichiers, téléchargez-les vers le cloud ou utilisez tout autre moyen. Les données restent protégées et impossibles à cracker jusqu'à ce que vous en donniez l'accès à quelqu'un.

« Presque tous les fichiers contiennent des bits d'informations sensibles. Vous ne voudriez pas que les vôtres finissent entre de mauvaises mains et soient exploitées de manière malveillante. C'est pour cela que cela vaut la peine de protéger vos fichiers », explique Ruby Gonzalez, de NordVPN.

Une version gratuite de NordLocker offre aux utilisateurs 5 Go de données cryptées. Les utilisateurs premium peuvent crypter des quantités illimitées de données. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site nordlocker.com.

NordVPN devient une solution de cyber-sécurité globale. Cette année, la société a annoncé deux autres produits de cyber-sécurité, la solution de VPN d'entreprise NordVPN Teams et le gestionnaire de mots de passe NordPass.

À PROPOS DE NORDVPN

NordVPN est le fournisseur de services VPN le plus avancé au monde, étant utilisé par plus de 12 millions d'internautes à travers le monde. NordVPN fournit un double cryptage des VPN, un blocage des logiciels malveillants et la fonctionnalité Onion Over VPN. Le produit est très intuitif, propose l'un des meilleurs prix sur le marché, compte plus de 5 000 serveurs dans 60 pays à travers le monde, et est compatible P2P. L'une des principales caractéristiques de NordVPN est sa politique zéro-log. Pour tout complément d'information : nordvpn.com.

