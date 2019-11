Une édition record de Smart City Expo revient sur une décennie d'innovation urbaine





BARCELONE, Espagne, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Smart City Expo World Congress, le principal événement international axé sur les villes et les solutions urbaines intelligentes, tiendra cette édition 2019 sous le thèmeVilles faites de rêves pour démontrer comment, après près d'une décennie de promotion du concept de ville intelligente à travers le monde, des percées et des solutions ont été réalisées qui ne semblaient pas plus que des rêves il y a quelques années. Organisé par Fira de Barcelona du 19 au 21 novembre sur son site de Gran Via, l'événement sera le plus important à ce jour, avec 1 000 sociétés exposantes, 700 villes et une augmentation de 15 % de l'espace d'exposition.

Parmi les plus de 1 000 entreprises présentes dans l'édition 2019 figurent Alstom, Amazon Web Services, Bosch, Cellnex, Cisco, CityDO, Citypossible de Mastercard, Deloitte, Deutsche Telekom, Engie, Esri, FiWare, FCC Environment, Hexagon, Huawei, Indra, Microsoft, Mobileye, Nokia, NTT, Oracle, Seat, Siemens, Suez et Ubiwhere.

Le programme du congrès sera structuré autour de cinq thèmes (Transformation numérique, Environnement urbain, Mobilité, Gouvernance et finance et Villes partagées et inclusives) et traitera de sujets tels que les villes axées sur les données, la 5G et l'avenir de la connectivité, les villes résilientes, la gentrification, les systèmes de transport innovants, la gouvernance à plusieurs niveaux, l'économie collaborative, l'économie circulaire et les villes inclusives.

Pour ce faire, l'événement réunira plus de 400 conférenciers de domaines allant de la technologie et de la gouvernance intelligente à l'économie partagée et à la mobilité. Parmi les conférenciers d'honneur en 2019, on compte Janette Sadik-Khan, l'une des principales autorités mondiales en matière de transport et de transformation urbaine, Shira Rubinoff, experte en cybersécurité et membre des conseils d'administration du Forum des femmes exécutives pour la sécurité de l'information et de l'organisation Leading Women in Technology, et Laura Tenenbaum, une scientifique spécialiste du changement climatique honorée par la NASA pour son activité promotionnelle, et Jeff Merritt, directeur de l'Internet des objets, de la robotique et des villes intelligentes, au Forum économique mondial de Davos.

En 2019, la SCEWC réunira des représentants de plus de 700 villes, dont Bangkok (Thaïlande), Budapest (Hongrie), Dubaï (Émirats arabes unis), Los Angeles (États-Unis), Leeds (Royaume-Uni), Luxembourg (Luxembourg), Montevideo (Uruguay), Moscou (Russie), New Delhi (Inde), New York (États-Unis), Oslo (Norvège), Ottawa (Canada), Paris (France), Prague (République tchèque), Saint-Pétersbourg (Russie), Shanghai (Chine), Séoul (République de Corée) et Zurich (Suisse). Des pays comme l'Allemagne, le Chili, la Corée, le Danemark, l'Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, les Pays-Bas, l'Inde, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, la Pologne, Singapour, la Suède et la Thaïlande auront leurs propres pavillons.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1027894/Smart_City_Expo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/481980/Fira_de_Barcelona_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 04:00 et diffusé par :