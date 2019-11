Chiffres du trafic de Fraport - Octobre 2019 : ralentissement de la croissance





L'aéroport de Francfort enregistre une légère augmentation du trafic passagers tandis que les aéroports du groupe Fraport dans le monde publient des résultats mitigés

FRANCFORT, Allemagne, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- FRA/gk-rap ? Quelque 6,4 millions de passagers ont transité par l'aéroport de Francfort (FRA) en octobre 2019, soit une hausse de 1,0 % par rapport au même mois l'an dernier. Au cours des dix premiers mois de l'année 2019, le trafic passagers à FRA a augmenté de 2,2 %. Pour le mois considéré, les mouvements d'avions ont diminué de 1,3 % pour s'établir à 45 938 décollages et atterrissages, tandis que le total cumulé des masses maximales au décollage (MTOW) a légèrement diminué de 0,3 % pour afficher environ 2,8 millions de tonnes métriques. Le volume de marchandises (fret et poste aérienne) a chuté de 7,3 % pour arriver à 179 273 tonnes métriques. Dans l'ensemble, l'évolution du trafic de FRA en octobre a été affectée par le ralentissement économique mondial, la réduction des offres de vols et un certain nombre de faillites de compagnies aériennes.

Ces facteurs de ralentissement ont également touché certains aéroports du Groupe Fraport dans le monde. L'aéroport de Ljubljana (LJU) en Slovénie a accueilli 99 231 passagers au cours du mois considéré, soit une baisse de 38,5 %. Les deux aéroports brésiliens de Fraport, Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA), ont vu leur trafic combiné diminuer de 2,5 % pour atteindre quelque 1, million de passagers. Avec une croissance de 2,6 %, l'aéroport de Lima (LIM) au Pérou a vu transiter près de 2 millions de voyageurs.

Les 14 aéroports régionaux grecs de Fraport ont enregistré une croissance du trafic combiné de 1,6 % pour atteindre environ 2,5 millions de passagers. En Bulgarie, le trafic aux aéroports Fraport Twin Star de Varna (VAR) et de Burgas (BOJ) a diminué de 5,7 % pour atteindre 145 772 passagers. En revanche, l'aéroport d'Antalya (AYT) en Turquie a vu son trafic augmenter de 10,7 % pour totaliser environ 4,1 millions de passagers. L'aéroport de Pulkovo (LED) à Saint-Pétersbourg, en Russie, a également enregistré une augmentation de 10,6 %, et desservi ainsi quelque 1,7 million de passagers. À l'aéroport de Xi'an (XIY) en Chine, le trafic a augmenté de 3,4 % pour atteindre plus de 4,1 millions de passagers.

Des photos de qualité pour impression de Fraport AG et de l'aéroport de Francfort sont téléchargeables gratuitement à partir de la bibliothèque d'images du site Internet de Fraport. Nous proposons aussi, uniquement à des fins d'actualités télévisées ou de diffusion d'informations, des séquences filmées disponibles en téléchargement gratuit. Si vous souhaitez rencontrer un membre de notre équipe des Relations auprès des médias lors de votre passage à l'aéroport de Francfort, n'hésitez pas à nous contacter. Les coordonnées pour nous contacter sont disponibles ici.

Chiffres du trafic de Fraport Octobre 2019















Aéroports du groupe Fraport1

Octobre 2019





Cumul annuel (CA) 2019









Fraport Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements Parts (%) des aéroports entièrement consolidés Mois ? % Mois ? % Mois ? % CA ? % CA ? % CA ? % FRA Francfort Allemagne 100,00 6 433 376 1,0 175 622 -8,0 45 938 -1,3 60 622 428 2,2 1 739 918 -3,4 438 487 1,4 LJU Ljubljana Slovénie 100,00 99 231 -38,5 912 -22,6 1 771 -46,2 1 550 080 - 2,3 9 455 -7,5 28 161 -7,9 Fraport Brésil 100,00 1 274 460 - 2,5 6 642 -6,5 11 786 -2,1 12 679 192 4,3 67 150 -4,0 112 948 -2,1 FOR Fortaleza Brésil 100,00 561 787 -2,8 3 212 -28,4 5 100 -0,4 5 863 542 9,9 36 361 - 1,7 49 089 3,2 POA Porto Alegre Brésil 100,00 712 673 -2,2 3 430 31,1 6 686 -3,3 6 815 650 -0,1 30 789 -6,6 63 859 -5,7 LIM Lima Pérou 80,01 1 979 254 2,6 24 532 -10,5 16 305 -1,1 19 627 291 6,3 220 855 - 5,2 164 498 2,1 Aéroports régionaux de Grèce Fraport A+B 73,40 2 534 543 1,6 644 -11,0 20 786 -0,5 28 728 218 1,0 6 345 -6,9 231 361 0,9 Aéroports régionaux de Grèce Fraport A 73,40 1 327 953 1,3 494 -11,5 10 715 0,3 15 620 201 0,5 4 788 -6,1 121 746 0,4 CFU Corcyre (Corfou) Grèce 73,40 253 246 -1,2 10 30,2 2 057 -2,8 3 226 562 - 2,7 166 3,8 24 560 -3,8 CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 288 152 7 25 -38.3 2 064 9,6 2 865 765 -0,9 349 - 11,1 19 418 5 EFL Céphalonie Grèce 73,40 38 115 -0,2 0 n/d 438 -0,5 766 646 1,6 0 -35,8 7 121 2,6 KVA Kavala Grèce 73,40 20 599 - 8,4 8 -30,7 246 - 12,8 312 046 -20,8 80 4,5 3 225 -18,0 PVK Aktion/Préveza Grèce 73,40 34 135 -8,0 0 n/d 360 -3,0 624 907 7,3 0 n/d 5 470 3,6 SKG Thessalonique Grèce 73,40 608 092 3,6 451 -9,6 4 764 1,9 6 020 295 3,6 4 189 -6,1 48 954 1,7 ZTH Zakynthos Grèce 73,40 85 614 -15,2 0 n/d 786 -14,2 1 803 980 0,5 4 -21,8 12 998 0,3 Aéroports régionaux de Grèce Fraport B 73,40 1 206 590 2,0 150 -9,3 10 071 -1,3 13 108 017 1,7 1 558 -9,2 109 615 1,4 JMK Mykonos Grèce 73,40 94 782 20,6 4 -36,8 941 15,0 1 504 178 9,2 85 -3,7 18 516 9,4 JSI Skiathos Grèce 73,40 7 676 -15,4 0 n/d 122 -24,7 443 786 1,9 0 n/d 4 088 0,9 JTR Santorin (Théra) Grèce 73,40 224 387 6,9 15 -11,3 2 125 3,3 2 214 498 2,7 153 -0,5 20 329 4,4 KGS Kos Grèce 73,40 263 894 -5,5 27 0,6 2 034 - 5,2 2 635 105 0,4 278 10,8 19 068 - 2,3 MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 33 694 -7,4 28 - 14,9 514 -6,5 440 381 4,5 302 -6,5 5 653 10,1 RHO Rhodes Grèce 73,40 551 840 2,2 59 - 5,2 3 893 -0,8 5 415 555 -0,5 547 -18,6 36 267 -3,1 SMI Samos Grèce 73,40 30 317 0,6 18 - 15,3 442 -18,5 454 514 3,8 193 -15,7 5 694 2,2 Fraport Twin Star 60 145 772 -5,7 209 -59,9 1 297 -7,9 4 793 997 -11,5 4 333 -36,0 33 808 -14,2 BOJ Bourgas Bulgarie 60 30 408 -43,7 201 -60,3 337 -34,8 2 863 203 -12,0 4 223 -36,7 19 644 -14,0 VAR Varna Bulgarie 60 115 364 14,6 7 -39,9 960 7,6 1 930 794 -10,7 110 11,0 14 164 -14,4 Aux aéroports mis en équivalence

























AYT Antalya Turquie 51 4 149 228 10,7 n/d n/d 23 585 10,5 33 250 571 10,1 n/d n/d 191 175 10,3 LED Saint-Pétersbourg Russie 25 1 710 904 10,6 n/d n/d 14 436 1,4 16 861 087 8,3 n/d n/d 143 484 2,4 XIY Xi'an Chine 24,5 4 106 178 3,4 35 916 21,9 29 588 3,1 39 691 509 5,9 299 965 21,3 288 292 4,9 Aéroport de Francfort2











Octobre 2019 Mois ? % CA 2019 ? % Passagers 6 433 845 1,0 60 626 556 2,2 Marchandises (fret aérien + poste aérienne) 179 273 - 7,3 1 771 422 -3,4 Mouvements d'avions 45 938 -1,3 438 487 1,4 MTOW (en tonnes métriques)3 2 817 262 - 0,3 27 070 128 1,6 PAX/vol PAX4 149,2 2,3 147,6 0,8 Taux d'occupation des sièges (%) 80,4

80,1

Taux de ponctualité (%) 74,2

71,5











Aéroport de Francfort Part PAX ? %5 Part PAX ? %5 Répartition géographique Mois

CA

Trafic continental 64,9 -0,9 64,2 1,4 Allemagne 10,7 -5,4 10,3 - 2,7 Europe (sauf Allemagne) 54,2 0 53,9 2,3 Europe de l'Ouest 45,3 -0,5 44,7 2,0 Europe de l'Est 8,9 2,5 9,2 3,5 Trafic intercontinental 35,1 4,7 35,8 3,5 Afrique 4,9 6,6 4,6 9,8 Moyen-Orient 5 7,2 5,1 1,9 Amérique du Nord 12,7 7,3 12,8 3,3 Amérique centrale et du Sud 2,8 -1,1 3,3 3,9 Extrême-Orient 9,7 1,2 10,0 1,8 Australie 0 n/d 0 n/d Définitions :1 Selon la définition ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (arr+dép+transit comptant pour un), Marchandises : trafic commercial et non-commercial (arr+dép sans transit, en tonnes), Mouvements : trafic commercial et non-commercial (arr+dép), chiffres préliminaires ; 2Trafic commercial et non-commercial : passagers (arr+dép+transit comptant pour un, en incluant l'aviation générale), Marchandises (arr+dép+transit comptant pour un, en tonnes), Mouvements (arr+dép) ; 3Trafic entrant uniquement ; 4Trafic de vols réguliers et charter ; 5 variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret+poste







































