Avis aux médias - Dépôt du projet de loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et modifiant diverses dispositions législatives





QUÉBEC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à une conférence de presse à la suite du dépôt prévu aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, du projet de loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et modifiant diverses dispositions législatives.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Le mercredi 13 novembre 2019



Heure : 15 h*



Lieu : Salle Bernard-Lalonde (A1.101)

Hôtel du Parlement



* Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte d'être saisie dudit projet de loi.

