BTB - Robustes résultats et momentum tangible

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») publie aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2019 et fait part des faits saillants suivants :

Faits Saillants DU TRIMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

C omparés au 30 septembre 2018

Amélioration du taux d'occupation à 93,6 %, une augmentation du taux de 3,9 %, un sommet en 10 ans ;

; Croissance du résultat d'exploitation net (1) du portefeuille comparable de 10,1 % (de 9,6 millions $ à 10,6 millions $);

du portefeuille comparable de 10,1 % (de 9,6 millions $ à 10,6 millions $); Croissance du bénéfice net ajusté de 23,7 % (de 4,7 millions $ à 5,8 millions $);

Croissance du bénéfice distribuable(1) récurrent de 13,0 % (de 6,0 millions $ à 6,8 millions $), des FPE(1) récurrents de 11,7 % (de 6,0 millions $ à 6,8 millions $) et des FPEA(1) récurrents de 13,3 % (de 5,4 millions $ à 6,1 millions $).

D epuis le 30 juin 2019

Amélioration du ratio de distribution du bénéfice distribuable(1) récurrent, de 110,5 % à 96,8 %, et des FPE(1) récurrents, de 123,2 % à 97,2 %.

(1) Mesures financières non conformes aux IFRS.

Depuis le 1er janvier 2019

Croissance du taux moyen des baux renouvelés de 6,4 % (2,4 % en 2018);

Taux de rétention des locataires de 75,3 %, (49,6 % en 2018).

Vente d'immeubles

Le 14 août 2019, le Fonds a disposé de l'immeuble situé au 3885, boulevard Harvey à Saguenay (Québec) pour un montant de 4,4 millions $.

Transaction subséquente

Clôture de l'émission des débentures convertibles de série G pour un produit total de 24 millions $ au taux d'intérêt de 6,00 %. Le produit net a servi principalement au remboursement le 1er novembre 2019 des débentures convertibles de série E au montant de 23 millions $ au taux d'intérêt de 6,90 %.

Sommaire d'autres éléments importants au 30 septembre 2019

Le Fonds est propriétaire de 66 immeubles totalisant environ 5,7 millions de pieds carrés locatifs. L'actif total du Fonds totalise 905 millions $ et sa capitalisation boursière est de 295 millions $.

Message de Michel Léonard, président et chef de la direction

« Nous sommes fiers de notre performance. Notre ratio de distribution des fonds provenant de l'exploitation (FPE) est de retour sous la barre de 100 %, ce qui est une grande amélioration pour les trois derniers trimestres. Nos indicateurs financiers sont très positifs et démontrent une performance attendue suite au repositionnement stratégique du portefeuille de BTB. Le taux de rétention de nos locataires de 75 % (il était de 50 % en 2018) est important et il en est de même pour nos activités de location soutenues, qui ont fait passer notre taux d'occupation qui était de 89,7% en 2018, à 93,6 %, un sommet depuis les 10 dernières années. De plus, le résultat net immobilier du portefeuille comparable a augmenté de 10 %; un autre indicateur qui témoigne de nos bons résultats. Il faut aussi mentionner la croissance de notre bénéfice net ajusté de 24 %. Ces activités contribueront à la croissance organique du Fonds pour les trimestres à venir ».







Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars canadiens, sauf les ratios et données par part) Trimestre Cumulatif (neuf mois) 2019 2018 ? % 2019 2018 ? %

$ $

$ $

Information financière











Produits locatifs 23 973 23 098 3,8 68 044 65 341 4,1 Résultat d'exploitation net(1) 13 476 13 330 1,1 36 723 36 013 2,0 Bénéfice net et résultat global 5 632 5 793 -2,8 10 329 16 941 -39,0 Bénéfice net ajusté 5 813 4 700 23,7 14 073 15 105 -6.8 Résultat net immobilier du portefeuille comparable(1) 6 928 5 946 16,5 18 981 17 963 5,7 Bénéfice distribuable (1) récurrent 6 780 6 001 13,0 17 597 17 208 2,3 Distributions 6 563 5 843 12,3 18 557 16 295 13,9 Fonds provenant de l'exploitation (FPE)(1) récurrents 6 747 6 043 11,7 16 869 17 058 -1,1 Fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA)(1) récurrents 6 087 5 373 13,3 15 582 15 537 0,3 Actif total





905 376 833 916 8,6 Ratio d'endettement total





61,4 % 63,8 % -3,8 Taux d'intérêt moyen pondéré de la dette hypothécaire





3,92 % 3,89 % 0,8 Capitalisation boursière





294 671 265 329 11,1 Information financière par part











Bénéfice net et résultat global 9,0 ¢ 10,4 ¢ -13,5 17,6 ¢ 33,0 ¢ -46,7 Bénéfice net ajusté 9,3 ¢ 8,5 ¢ 9,4 24,0 ¢ 28,8 ¢ -16,7 Bénéfice distribuable (1) récurrent 10,9 ¢ 10,8 ¢ 0,9 30,0 ¢ 32,8 ¢ -8,5 Distributions 10,5 ¢ 10,5 ¢ -- 31,5 ¢ 31,5 ¢ -- Ratio de distribution (« payout ratio ») du bénéfice distribuable(1) récurrent 107,8 % 108,7 % -0,9 118,5 % 106,4 % 11,3 FPE (1) récurrents 10,8 ¢ 10,9 ¢ -0,9 28,8 ¢ 32,5 ¢ -11,4 FPEA (1) récurrents 9,7 ¢ 9,7 ¢ -- 26,6 ¢ 29,6 ¢ -10,1





(1) Mesures financières non conformes aux IFRS

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Le résultat d'exploitation net, le résultat net immobilier du portefeuille comparable, le bénéfice distribuable, les fonds provenant de l'exploitation et les fonds provenant de l'exploitation ajustés ne sont pas des mesures reconnues par les normes internationales d'information financière (« IFRS ») et n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS. Ces mesures pourraient différer de calculs semblables présentés par des entités similaires et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par ces autres entités.

Le tableau suivant présente le rapprochement entre le bénéfice distribuable et les fonds provenant de l'exploitation ajustés (mesure non conforme aux IFRS) avec les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation présentés aux états financiers.







Périodes closes les 30 septembre

(en milliers de dollars canadiens) Trimestre Cumulatif (neuf mois) 2019 2018 2019 2018

$ $ $ $ Entrées nettes de trésorerie provenant des activités d'exploitation (IFRS) 9 875 12 540 29 988 29 014 ± Variation nette des éléments d'exploitation hors trésorerie 2 832 573 4 771 5 683 + Pénalité sur remboursement anticipé de dettes -- -- 176 -- - Charges d'intérêts nettes (5 927) (5 638) (17 338) (16 174) + Autres éléments -- 3 -- 72 Bénéfice distribuable(1) 6 780 7 478 17 597 18 685 + Charges salariales de location 132 129 381 445 + Profit sur extinction de dette -- -- -- 133 - Frais de transaction lors d'achat et de vente d'immeubles de placement (63) (524) (980) (865) - Réserve pour investissements de maintien non récupérables (479) (432) (1 361) (1 277) - Réserve pour frais de location non récupérés (345) (325) (1 035) (975) - Autres éléments (1) -- -- (3) Fonds provenant de l'exploitation ajustés(1) 6 024 6 326 14 602 16 149





(1) Mesures financières non conformes aux IFRS

Le mercredi 13 novembre 2019 à 10h00 (heure de l'Est), la direction tiendra une conférence téléphonique afin de présenter les résultats financiers et la performance du Fonds pour le troisième trimestre 2019 clos le 30 septembre 2019 :

DATE : Mercredi le 13 novembre 2019



HEURE : 10h00 (heure de l'Est)



COMPOSEZ : 1-416-764-8609 (appels de Toronto et d'outre-mer) code d'accès 19619704# ou sans frais le 1-888-390-0605 (appels de l'Amérique du Nord) code d'accès 19619704#. Pour vous assurer de pouvoir y participer, veuillez appeler quinze minutes avant l'heure prévue de la conférence.



WEBDIFFUSION : https://event.on24.com/wcc/r/2112088/43D08B345EC138CBED3B817209640DE4



DIFFÉRÉ : Du 13 novembre 2019, 13h00, jusqu'au 20 novembre 2019, 23h59 en composant le 1-416-764-8677 numéro de référence 619704# ou sans frais le 1-888-390-0541, numéro de référence 619704#.

Les représentants des médias, de même que toute partie intéressée, peuvent assister à la conférence téléphonique en mode écoute seulement.

Les opérateurs de la conférence téléphonique coordonneront la période de questions/réponses et vous guideront dans les procédures relatives à la conférence téléphonique.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 12 novembre 2019, BTB est propriétaire de 66 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,7 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB est de plus de 900 millions $.

Les objectifs de BTB sont : i) de faire croître ses revenus dérivés de ses actifs dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions, ii) d'optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique pour maximiser la valeur à long terme de ses parts, et iii) de produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant BTB. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de BTB pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés dans les documents déposés par BTB auprès des organismes de réglementation au Canada. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à BTB et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf indication contraire ou exigée par la loi applicable, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.

