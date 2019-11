Knopp Biosciences fera une présentation lors de la 31ème édition de la Piper Jaffray Annual Healthcare Conference





Knopp Biosciences LLC, une société privée spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments destinés au traitement des maladies immunologiques et neurologiques à haut risque, a annoncé aujourd'hui que la direction présentera lors de la 31ème Piper Jaffray Annual Healthcare Conference qui se tiendra à New York, NY, du 3 au 5 décembre.

Michael Bozik, M.D., président et PDG de Knopp Biosciences, fera une présentation le mardi 3 décembre à 8h10, heure de l'Est.

À PROPOS DE KNOPP BIOSCIENCES LLC

Knopp Biosciences est une entreprise privée spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments axée sur la fourniture de traitements révolutionnaires pour des maladies inflammatoires et neurologiques aux besoins médicaux élevés encore non satisfaits. Outre le développement du dexpramipexole oral pour les maladies éosinophiliques, la plateforme préclinique Kv7 de Knopp est destinée aux traitements à base de petites molécules pour l'encéphalopathie épileptique KCNQ2, les traitements non-opioïdes de la douleur et d'autres troubles d'hyperexcitabilité du SNC. Veuillez visiter le site : www.knoppbio.com.

