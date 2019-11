VYN annonce un partenariat stratégique avec ENGIE





Vyntelligence (VYN), le groupe de technologie d'analyse vidéo et de données, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec ENGIE New Ventures, la branche d'investissement en innovation d'ENGIE (ENGI:FP), le premier groupe international de services et d'énergie. Selon les termes du partenariat, ENGIE New Venture deviendra un investisseur minoritaire dans VYN.

VYN est une entreprise technologique de pointe axée sur la capture de données par le biais de la vidéo intelligente. Basée à Londres, au Royaume-Uni, la technologie de vidéo intelligente de VYN est déployée pour aider les entreprises industrielles à gagner en visibilité et en perspicacité sur leurs actifs et opérations, en permettant aux ingénieurs sur site de créer directement sur place des rapports vidéo intelligents. La technologie d'intelligence artificielle (IA) de VYN aide les entreprises à interpréter, à analyser et à mettre en oeuvre efficacement leurs données.

En plus de l'investissement, VYN et ENGIE collaboreront dans le cadre d'un partenariat technique et commercial afin de développer des solutions personnalisées de collecte de données et d'analyse qui soutiennent l'accent mis par ENGIE sur la durabilité et la transition énergétique. Cela permettra de tirer parti des capacités de renseignement de terrain de VYN et de l'expertise d'ENGIE pour fournir des services améliorés de durabilité et de performance des actifs aux clients d'ENGIE sur leur portefeuille immobilier et leur infrastructure.

Grâce à cette collaboration et à l'accès aux clients d'ENGIE, VYN vise à élargir son offre de produits et à atteindre un marché plus large de clients commerciaux.

Hendrik van Asbroeck, directeur général d'ENGIE New Ventures, a déclaré :

" Notre investissement dans Vyntelligence s'inscrit dans la stratégie d'ENGIE de numériser nos activités en adoptant des solutions innovantes dans nos différentes filières de services énergétiques. La collecte de données riches et l'application de techniques d'IA permettront des cas d'utilisation de services prédictifs et d'interventions qui peuvent apporter une valeur ajoutée substantielle à nos clients et à nos actifs. "

Sebastian Vinant, directeur de projet du programme " Building as a Service " (BaaS) de la nouvelle unité commerciale d'ENGIE, a déclaré :

" Les ingénieurs de terrain sont au coeur de nos activités énergétiques, Vyntelligence leur offre des applications innovantes leur permettant d'améliorer l'efficacité et la précision de la saisie des données ainsi que l'expérience client grâce à une meilleure visibilité. L'intelligence accrue dans la chaîne de services est l'un des éléments constitutifs des nouveaux modèles d'affaires que nous développons pour la mise à niveau, l'exploitation et l'entretien des bâtiments durables. "

Kapil Singhal, PDG de VYN, a déclaré :

" Le leadership d'ENGIE dans l'application des outils numériques à ses activités dans l'industrie des services en fait un partenaire idéal alors que nous passons à la prochaine phase de croissance. Nos clients des secteurs des télécommunications, de la fabrication, des services publics et privés ont constaté que Vyntelligence réduit les coûts, augmente les revenus et améliore l'expérience client grâce à des changements simples et rapides dans leurs flux de travail sur le terrain.

Alors que nous cherchons à croître et à pénétrer de nouveaux marchés, cet investissement et ce partenariat stratégique accélèrent nos efforts pour offrir une plateforme solide et développer une liste de services toujours plus étendue dans différents secteurs. "

À propos de Vyntelligence*

Vyntelligence accélère la transformation numérique des processus de terrain basés sur le papier et les formulaires grâce à sa technologie SmartVideoNotes brevetée et alimentée par l'intelligence artificielle qui a déjà fait ses preuves pour de grands clients dans les télécommunications, la fabrication, les industries de l'énergie et des services publics.

Une solution mobile avant tout, vyn est une main d'oeuvre de terrain hautement qualifiée pour utiliser la technologie numérique et partager avec fierté leurs notes vidéo d'achèvement du travail, d'audit à distance ou d'enquête sur site guidées par des " invites vyn " automatiques. Grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine et de repérage des intentions, les clients de Vyntelligence bénéficient de recommandations intelligentes pour mieux planifier les prochaines actions, le tout étayé par une sécurité de niveau entreprise.

La technologie vyn SmartVideoNotes a obtenu des brevets américains pour la capture intelligente de données, le classement et la diffusion du savoir-faire. L'équipe fondatrice a une grande expérience dans le domaine de la technologie d'entreprise et des affaires avec des doctorats et des maîtrises de l'IIT, de l'Imperial College de Londres, du LBS et de l'IIM.

À propos d'ENGIE New Ventures

ENGIE New Ventures (ENV) est la filiale corporate venture d'ENGIE, le fournisseur mondial d'énergie et de services. ENGIE s'engage à mener la révolution énergétique, vers un monde plus vert, plus décentralisé et numérisé. ENV est un fonds de 180 millions d'euros consacré aux investissements minoritaires dans des startups performantes. ENV a déployé 121 millions d'euros de capitaux sur 24 investissements. Les sociétés du portefeuille comprennent : Advanced Microgrid Solutions, Airware, Gogoro, kWh Analytics, Opus One Solutions, StreetLight Data, Sigfox, Redaptive et Vyntelligence. Les bureaux de l'ENV sont situés à Paris et à San Francisco. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.engieventures.com.

*Vyn et Vyntelligence sont des marques déposées de humanLearning Ltd. Le siège social de la société est situé à Londres, au Royaume-Uni. https://vyntelligence.com.

