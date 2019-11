Egis Technology Inc. annonce un bénéfice par action de 4,2 NT$ au troisième trimestre 2019





TAIPEI, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le chiffre d'affaires d'Egis Technology Inc.'s (6462.TWO) au troisième trimestre 2019 a progressé de 9 % en glissement trimestriel pour se chiffrer à 2,1 milliards de NT$ (nouveaux dollars de Taïwan), un chiffre qui dépasse nos prévisions de croissance « timide »

La marge brute a connu une belle amélioration, en augmentant de 6 points en glissement trimestriel pour se chiffrer à 44 %. C'est la plus élevée depuis le premier semestre 2016.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 60 % en glissement trimestriel, tandis que la marge d'exploitation a également augmenté de 6 points pour se chiffrer à 18 %.

Le BPA (bénéfice par action) s'est chiffré à 4,2 NT$, soit une hausse de 22 % en glissement trimestriel et il a été en partie affecté par les pertes des changes de devises enregistrées au cours des dernières semaines.

Perspectives

Les gros clients ont demandé à ne pas avoir de stocks en fin d'année, ce qui pourrait entraîner des fluctuations de commandes pour nous. Par conséquent, le volume total des expéditions au 4e trimestre 2019 pourrait être inférieur à celui que nous avions prévu il y a quelques mois.

Cela dit, nous considérons qu'il s'agit tout au plus d'une question temporaire et nous continuons à constater une augmentation du nombre de modèles, ce qui correspond à ce que nous avons communiqué au marché.

Par ailleurs, certains des modèles que nous livrons aujourd'hui sont déjà destinés à être lancés par nos clients au premier semestre 2020.

Dernier point et non le moindre, les livraisons de capteurs optiques pour notre deuxième client chinois ont déjà commencé.

La marge brute restera stable.

L'entreprise va participer à deux évènements au mois de novembre. Le premier sera la conférence sur les gains au 3e trimestre 2019 / OTC, le 12 décembre à Taïwan. Le deuxième sera le 18e Sommet Asie-Pacifique de Morgan Stanley, qui se tiendra du 20 au 22 de ce mois à Singapour.

À propos d ' Egis Technology Inc.

Grand fournisseur de données biométriques par empreintes digitales, Egis Technology Inc. (6462.TWO) est spécialisée dans l'apport de solutions clé en main complètes grâce aux performances de haut niveau de ses capteurs et à la fonctionnalité de ses logiciels. Son algorithme exclusif de correspondance offre sur le marché actuel l'une des meilleures performances en termes de TFA / TFR (taux de fausse acceptation / taux de faux rejet), tout en assurant un maximum de sécurité et de commodité. La technologie d'Egis qui s'appuie sur les empreintes digitales est d'avant-garde et elle représente un choix idéal pour un déploiement sur les dispositifs mobiles. En tant que membre du conseil de l'Alliance FIDO (Fast Identity Online), Egis vise à apporter sécurité et authentification à tous celles et ceux qui sont dans le monde en ligne. Basée à Taipei, à Taïwan, Egis dispose de succursales en Chine continentale, au Japon et aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.egistec.com.

