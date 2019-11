Lancement de l'avis du Conseil des Montréalaises : Se loger à Montréal : Avis sur la discrimination des femmes en situation de handicap dans le logement





MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) sont fières de présenter leur dernière recherche : «Se loger à Montréal : Avis sur la discrimination des femmes en situation de handicap dans le logement», en présence de Suzie Miron, conseillère associée à la condition féminine, aux infrastructures et à l'eau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

«Cet avis met en lumière des angles morts préoccupants touchant un droit fondamental des femmes dans notre société», explique Dorothy Alexandre, présidente du CM. Il a été élaboré en réponse aux revendications de longue date des groupes féministes : avoir accès à des logements abordables, sécuritaires et accessibles.

Les membres du CM veulent aussi rendre compte des réalités des femmes en situation de handicap, peu prises en compte dans les politiques municipales.

Des femmes discriminées

Les femmes en situation de handicap rencontrent de nombreux obstacles lorsqu'elles cherchent à louer un logement. Elles doivent composer avec le manque de logements disponibles, les listes d'attente et les logements trop petits. Elles font aussi face au manque de logements accessibles et d'information. D'ailleurs, elles portent souvent seules le fardeau de l'accessibilité de leur logement. Autre constat : ces femmes sont également victimes de nombreux préjugés de la part des propriétaires de logements qui ne les considèrent pas comme des locatrices désirables.

Il ressort de cet avis que les femmes en situation de handicap sont victimes de discrimination systémique lorsqu'elles veulent se loger à Montréal. Pour lutter contre ces discriminations, le CM a formulé 34 recommandations à la Ville de Montréal, portant notamment sur la lutte contre les discriminations et le capacitisme, les normes d'accessibilité universelle, le logement social et communautaire et le Programme d'adaptation de domicile (PAD).

« Nous soulignons le travail important réalisé par les membres du Conseil des Montréalaises et accueillons avec grand intérêt ce nouvel avis sur la discrimination des femmes en situation de handicap dans le logement. Notre administration souhaite faire de Montréal une ville où toutes et tous ont leur place. Nous avons donc le devoir de mettre en place des mesures pour éliminer les obstacles auxquels font face les Montréalaises dans leur quotidien. Bien que le travail soit amorcé, nous avons encore fort à faire. Mais ensemble, nous parviendrons à faire de Montréal une ville inclusive, solidaire et universellement accessible », affirme Suzie Miron, conseillère associée à la condition féminine, aux infrastructures et à l'eau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le lancement de l'avis aura lieu le 13 novembre, de 12 h à 14 h, à la Maison du développement durable, salle Clark, 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal.

On peut lire ou télécharger l'avis Se loger à Montréal : Avis sur la discrimination des femmes en situation de handicap dans le logement à l'adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises.

À propos du Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'administration municipale sur les questions de condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre toutes les femmes.

