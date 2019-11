Anren, Chine : un bel exemple d'équilibre entre authenticité et innovation dans le tourisme culturel





CHENGDU, Chine, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Lors du Forum sur le tourisme culturel des villes mondiales de la Ceinture et la Route 2019, qui s'est tenu à Anren, près de Chengdu, des hauts fonctionnaires du district de Dayi se sont joints à des experts internationaux pour débattre de l'avenir du tourisme culturel. Le groupe a assisté au lancement du Centre de créativité culturelle des villes mondiales de la Ceinture et la Route et du rapport afférent qui examine les tendances mondiales du tourisme culturel.

Le président du Centre des villes mondiales de la Ceinture et la Route, John Howkins, a exprimé sa gratitude au maire du district de Dayi, LIAN Hua, et au directeur général du groupe OCT pour la Chine occidentale, QIAO Xiaoyan, pour leur participation au lancement du centre et leur soutien dans ses actions pour mettre en place des projets d'échange culturel entre la Chine et le monde. John Howkins a expliqué aux invités que le centre aurait pour objectif de soutenir des projets développant des formes de « créativité appliquée » entre des villes du monde entier.

Le rapport, rédigé par BOP Consulting, porte sur les tendances du tourisme culturel et son importance dans la trajectoire économique de la Chine. Il met en évidence les perspectives spécifiques à Anren et au district de Dayi et les enseignements à tirer de leur pratique. Le rapport a conclu qu'Anren est une ville d'innovation culturelle de premier ordre dans le secteur du tourisme national et international. Anren est une destination touristique de plus en plus populaire avec le complexe de musées de renom de Jianchuan, la vieille ville, où se trouve notamment le manoir de Liu, et de nombreux projets développés par le groupe OCT. Elle s'attache à investir dans la culture afin d'attirer des visiteurs nationaux et internationaux en offrant un juste équilibre entre authenticité et innovation et joue un rôle de premier plan dans la prochaine phase de la transformation de l'infrastructure touristique de la Chine.

Des experts internationaux de Londres, Barcelone, Québec, Rotterdam et Manchester ont félicité Fan Jianchuan pour sa manière d'appréhender le développement du complexe de musées. Les experts ont salué le rôle important joué par le complexe dans la préservation de la mémoire collective et ont affirmé qu'il bénéficiait d'une forte attractivité auprès du public international. Denis Ricard, secrétaire général de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, a déclaré : « J'ai visité de nombreuses villes du monde, mais je n'ai jamais rien vu de semblable à ce complexe de musées. Vous avez une authenticité locale, ne la perdez pas. »

La délégation a visité Anren pendant trois jours. Le directeur du Forum sur le tourisme culturel des villes mondiales a déclaré qu'Anren était une ville d'une grande richesse, tant sur le plan de son patrimoine que de la diversité des expériences qu'elle offre, et qu'elle devrait inviter les touristes à se voir comme des citoyens temporaires afin de préserver son authenticité et de soutenir l'économie locale.

