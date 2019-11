Le Green Car Journal annonce les finalistes de la Voiture verte de l'année et du VUS vert pour l'année 2020





Les lauréats seront dévoilés le 21 novembre prochain, lors de l'AutoMobility LA

LOS ANGELES, 11 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Green Car Journal, autorité reconnue au croisement de l'automobile et de l'environnement, a annoncé les lauréats des récompenses très convoitées 2020 Green Car of the Year® et 2020 Green SUV of the Yeartm (Voiture verte de l'année 2020 et VUS vert de l'année 2020), décernées par le magazine. Au sommet de la liste des 2020 Green Car of the Year® se hissent les voitures suivantes : Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul, Mazda3 et Toyota Corolla. Les candidats pour le 2020 Green SUV of the Yeartm sont les suivants : Ford Explorer Hybrid, Honda CR-V, Subaru Crosstrek Hybrid, Toyota Highlander Hybrid et Toyota RAV4. Les lauréats des prix seront annoncés lors de la conférence de presse des Green Car Awardstm, dans la matinée du 21 novembre à l'AutoMobility LA.

« Depuis le lancement du magazine il y a plus de 25 ans, le fait de reconnaître le leadership environnemental dans l'industrie automobile est un élément clé de notre mission au Green Car Journal », a déclaré Ron Cogan, rédacteur en chef et éditeur du Green Car Journal et de GreenCarJournal.com. « Nous avons constaté de nombreux changements au cours de ces années. Aujourd'hui, on trouve une large gamme de voitures « vertes » au cours du salon, allant de modèles à combustion interne à haut rendement et hybrides, à un nombre croissant de véhicules hybrides rechargeables et entièrement électriques. Les nouveaux acheteurs de voitures recherchant un meilleur rendement environnemental disposent désormais d'un vaste choix. »

Cogan fait remarquer qu'une « solution universelle » n'est pas envisageable dans le domaine automobile et cette raison est importante pour saluer la grande diversité de styles des véhicules, des prix et des tractions dont le but est désormais d'obtenir une meilleure efficacité énergétique, une réduction des gaz d'échappement et des émissions de carbone et une amélioration des répercussions environnementales. Les finalistes pour les Green Car Awardstm cités ci-dessous et présentés au cours du salon AutoMobility LA défendent ces valeurs tout en proposant des choix multiples pour répondre aux différents besoins et aux différents styles de vie.

« Nous sommes arrivés à un point charnière dans notre secteur, où les investissements et les innovations des principaux fabricants montrent que nous empruntons une voie plus écologique. Ces avancées sont essentielles et nous sommes extrêmement fiers d'accueillir les Green Car Awards à l'AutoMobility LA cette année », a dit Terri Toennies, présidente du salon LA Auto Show et d'AutoMobility LA. « Plus l'accent sera mis sur les carburants de substitution, plus nous poursuivrons notre engagement pour fournir une plateforme mondiale afin d'encourager de nouvelles avancées dans notre secteur. »

Finalistes du 2020 Green Car of the Year® :

FORD ESCAPE

Le crossover Ford Escape 2020 se distingue par l'association des fonctionnalités d'un SUV et des repères de conception semblables à ceux d'une voiture. Il est disponible avec une combustion interne efficace, une transmission hybride et hybride rechargeable.

HYUNDAI SONATA

Le tout nouveau Hyundai Sonata propose une conception convaincante et sophistiquée pour 2020. Il tire sa puissance de moteurs à quatre cylindres écoénergétiques ou hybrides, grâce au premier toit à panneaux solaires de Hyundai.

KIA SOUL

L'emblématique modèle Soul de Kia présente une nouvelle génération pour 2020, avec des éléments de style plus agressifs qui mettent en valeur sa forme familière. Ses moteurs, en version de base ou turbo, offrent jusqu'à 35 mpg d'économie de carburant.

MAZDA3

Disponible en version quatre ou cinq portes, la Mazda3 de dernière génération offre un design racé, des performances bienvenues et une grande efficacité de conduite grâce à son moteur SKYACTIV-G2.

TOYOTA COROLLA

Pourvu d'un design innovant, le plus convaincant depuis des décennies, le 2020 Toyota Corolla offre jusqu'à 40 mpg sur autoroute dans les modèles conventionnels et un impressionnant 52 mpg combiné en version hybride.

Depuis le tout premier Green Car Awardstm présenté au LA Auto Show 2005, le Green Car of the Year® est sélectionné par les rédacteurs du Green Car Journal et des jurés invités en provenance d'organisations très respectées en matière d'efficacité et de protection de l'environnement. Cette année, on trouve parmi les jurés du Green Car of the Year® la célébrité passionnée d'automobile Jay Leno ; Jean-Michel Cousteau, président de l'Ocean Futures Society ; Matt Petersen, président et directeur général de l'incubateur de technologies propres de Los Angeles et président du Conseil consultatif des maires sur le climat ; le Dr Alan Lloyd, président émérite du Conseil international pour des transports propres et chercheur principal à l'Institut de l'énergie de l'Université du Texas à Austin ; Mindy Lubber, présidente du CERES ; et Jason Hartke, président de l'Alliance pour les économies d'énergie.

Finalistes des 2020 Green SUV of the Year® :

FORD EXPLORER HYBRID

Le tout nouveau Explorer Hybrid de Ford est doté d'une transmission V-6 de 3,3 litres et d'une transmission hybride modulaire à 10 rapports ; il dispose de trois rangées de sièges, sept places assises, une traction avant et intégrale, et une capacité de remorquage de 2267 kilogrammes.

HONDA CR-V

Le Honda CR-V, déjà très économe en carburant, propose cette année un choix hybride propulsé par le système hybride à deux moteurs de Honda, qui offre un fonctionnement à deux ou quatre roues motrices et un rendement énergétique exceptionnel.

SUBARU CROSSTREK HYBRID

Le Subaru Crosstrek Hybrid constitue le premier véhicule hybride rechargeable de ce constructeur, alimenté par un moteur Boxer de 2,0 litres et deux moteurs électriques. Il parcourt 27 kilomètres sur batterie et 772 kilomètres au total.

TOYOTA HIGHLANDER HYBRID

Le tout nouveau Highlander 2020 de Toyota comprend une variante hybride avec trois rangées de sièges pour sept à huit passagers, une traction avant ou intégrale, et un rendement énergétique estimé à 34 mpg en ville et sur route.

TOYOTA RAV4

Le Toyota RAV4 de cinquième génération est proposé à la fois en version essence, économe en carburant, et en version hybride. Le RAV4, motorisé de façon conventionnelle, peut atteindre jusqu'à 35 mpg sur l'autoroute, alors que l'hybride atteint 41 mpg.

Les lauréats des Green Car Awardstm seront annoncés le jeudi 21 novembre à 8 h 25 (Heure normale du Pacifique), dans le pavillon technologique de l'AutoMobility LA, en même temps que d'autres annonces sur les transports écologiques. L'Automobility LA se tiendra du 18 au 21 novembre au Los Angeles Convention Center. Pour en savoir plus sur l'AutoMobility LA ou pour vous inscrire sur le salon, veuillez consulter le site AutoMobilityLA.com.

À propos des Green Car Awards

Depuis 1992, le Green Car Journal primé est reconnu comme l'autorité de premier plan au carrefour de l'automobile, de l'énergie et de l'environnement. Les Green Car Awardstm sont un élément important de la mission du Green Car Journal et ont pour but de présenter les progrès environnementaux dans le secteur automobile. Le site GreenCarJournal.com présente en ligne des articles sur les « véhicules écologiques », en plaçant également l'accent sur la connectivité. Green Car of the Year®, Luxury Green Car of the Yeartm, Green SUV of the Yeartm, et Green Car Awardstm sont des marques de commerce du Green Car Journal et de RJ Cogan Specialty Publications Group, Inc.

À propos du Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon de l'automobile de la saison en Amérique du Nord chaque année. En 2016, les journées Press & Trade Days du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'Automobility LATM, premier salon professionnel réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de discuter des enjeux les plus pressants quant à l'avenir des transports et de la mobilité. L'Automobility LA 2019 se tiendra au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, période qui coïncide avec les lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2019 ouvrira ses portes au public du 22 novembre au 1er décembre. L'Automobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du monde entier. Le LA Auto Show compte avec le soutien de la Greater LA New Car Dealer Association et est géré par ANSA Productions. Pour connaître les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous sur http://www.laautoshow.com/ pour recevoir des alertes. Pour en savoir plus sur l'Automobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram.

