SEMAFO émet une mise à jour à propos de Boungou





MONTRÉAL, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - SEMAFO inc. (TSX: SMF) (OMX: SMF) (« SEMAFO ») annonce qu'au courant de la fin de semaine, nous avons commencé à transporter des gens par hélicoptère à partir du site de la mine Boungou.

Benoit Desormeaux, président et chef de la direction de SEMAFO, a déclaré : « Plusieurs des personnes sur le site ont besoin de retrouver leurs foyers et leurs familles et se remettre de l'incident survenu la semaine dernière. Je suis présentement dans le pays, ainsi que la plupart des autres membres de la haute direction, afin de s'assurer que tous ceux qui sont affectés reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Notre priorité reste toujours leur sûreté, leur sécurité et leur bien-être. »

En tout, 241 employés, entrepreneurs et fournisseurs ont été impliqués dans cette attaque. Nos estimations actuelles font état de 39 morts, 60 blessés, 141 personnes retracées et une personne qui manque à l'appel.

En plus de l'impact sur les personnes, l'ampleur sans précédent et la nature de cette attaque font en sorte que même les tâches administratives de base et la logistique sont très difficiles. Il faudra du temps pour évaluer le nouveau contexte opérationnel et pour déterminer comment nous serons en mesure d'exploiter nos mines de manière sécuritaire au Burkina Faso. D'ici là, les opérations à la mine Boungou resteront suspendues.

La Société aimerait à nouveau exprimer ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi que son soutien résolu aux forces de l'ordre du Burkina Faso.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits actuels ou de faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « faudra », « du temps », « évaluer », « déterminer », « serons en mesure », « engagée », « créer », « en tirant profit », « développement », « pipeline » et d'autres expressions semblables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs comprennent la capacité d'exploiter nos mines de manière sécuritaire et de réaliser notre priorité stratégique, les fluctuations du prix de l'or, des devises et des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie minière, l'incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d'autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter le rapport de gestion annuel 2018 de SEMAFO, les mises à jour incluses dans les rapports de gestion des premier, deuxième et troisième trimestres de 2019, ainsi que les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à l'adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf exigences légales.

