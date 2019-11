Déclaration du premier ministre à l'occasion du jour du Souvenir





OTTAWA, le 11 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du jour du Souvenir :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux courageux militaires canadiens qui ont servi notre pays tout au long de notre histoire. Ils ont défendu la démocratie, ils ont fait avancer la paix et ils ont protégé la liberté d'innombrables personnes au Canada et à travers le monde.

« Le jour du Souvenir a eu lieu pour la première fois en 1919, pour souligner le premier anniversaire de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Un siècle plus tard, nos anciens combattants et ceux qui sont tombés au combat ont notre plus grand respect et toute notre admiration. Nous avons une dette de reconnaissance immense envers ces Canadiens courageux et leurs familles. Nous rendons hommage à tous ceux qui ont servi, y compris les nombreux militaires et anciens combattants inuits, métis et des Premières Nations.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux anciens combattants, à tous ceux qui ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions et à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. Ils ont défendu la liberté et sacrifié leur avenir pour assurer celui des autres. Leur générosité et leur courage continuent d'inspirer ceux et celles qui portent l'uniforme.

« À 11 h, j'encourage tous les Canadiens à observer deux minutes de silence afin d'honorer ceux qui se sont battus pour nous. Aujourd'hui, nous remercions nos soldats passés et présents pour tout ce qu'ils ont fait afin d'assurer notre sécurité et celle de gens à travers le monde. Ils représentent le meilleur de ce que cela signifie d'être Canadien.

« Nous nous souviendrons. »

