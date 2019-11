Le gouvernement se réjouit de la mise en place d'un programme de certification à la norme ISO 50001 au Québec : Une autre mesure pour soutenir les entreprises dans leur transition énergétique





GATINEAU, QC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, accompagné du responsable de programme du Bureau de normalisation du Québec, M. Francis Jacques, et du vice-président, Développement durable et Biomatériaux de la société Kruger, M. Maxime Cossette, sont fiers d'avoir souligné aujourd'hui la mise en place au Québec du programme de certification du BNQ à la norme ISO 50001 ainsi que la certification de l'usine Produits Kruger S.E.C. de Gatineau à cette norme, une première au Québec et même au Canada. M. Lacombe en a fait l'annonce au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien.

Cette norme, maintenant accessible au Québec, permet de mieux accompagner les entreprises dans la mise en oeuvre d'un système de gestion de l'énergie durable qui leur permettra de faire un meilleur usage de l'énergie tout en réduisant jusqu'à 20 % leur facture énergétique. Elle leur permet également d'améliorer leur bilan environnemental et d'accroître leur compétitivité

Le programme gouvernemental ÉcoPerformance soutient financièrement la mise en oeuvre des systèmes de gestion de l'énergie à hauteur de 50 % des dépenses admissibles pour une somme maximale de 310 000 $ par site. Ce programme s'inscrit dans l'atteinte, d'ici 2030, des cibles de réduction des GES que le gouvernement s'est données. Il offre également une aide financière pour l'implantation de projets de réduction d'émissions de GES. Pour ce volet du programme, l'aide est calculée selon quelques paramètres, dont une somme de 40 $ par tonne de CO2 réduite. Les entreprises industrielles du Québec certifiées ISO 50001 ont droit à une bonification supplémentaire de 10 $, passant ainsi de 40 $ à 50 $ par tonne.

Afin d'assouplir les démarches pour les entreprises qui participent au volet implantation, la preuve de leur certification n'est plus exigée lors du dépôt de leur demande d'aide financière; elles peuvent désormais transmettre cette preuve en même temps que leur rapport d'implantation final du projet. Cet assouplissement peut faire une grande différence sur le niveau d'aide obtenu pour les entreprises en voie d'obtenir la certification ISO 50001.

« Je suis fier de voir que le Québec fait encore la preuve qu'il est un meneur dans le domaine dans sa volonté de réduire son empreinte de carbone. Le secteur industriel est déterminant pour notre bilan énergétique et économique et cette nouvelle mesure vient renforcer les efforts déployés par notre gouvernement pour effectuer la transition énergétique. J'offre mes plus sincères félicitations à Produits Kruger qui fait preuve de leadership en étant la première entreprise à être certifiée ISO 50001 au pays. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

«?J'étais très heureux d'effectuer cette annonce au nom de mon collègue, le ministre Julien. C'est une excellente nouvelle pour Produits Kruger, une entreprise bien implantée en Outaouais, qui devient la première à recevoir la certification ISO 50001 au Canada. L'usine Produit Kruger S.E.C. de Gatineau démontre ainsi ses qualités de bon dirigeant citoyen en plus de faire rayonner notre région à l'étranger.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La certification à la norme ISO 50001 est un pas de plus dans l'atteinte des cibles de réduction des émissions de GES de notre gouvernement. Je salue l'usine Produits Kruger de Gatineau pour son travail pionnier. C'est un pas de plus vers une économie plus verte et plus prospère. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« La société Kruger a réduit de près de 50 % ses émissions de GES et de 40 % sa consommation d'eau au cours des dernières années. Cette certification nous permet de continuer nos efforts pour améliorer notre performance environnementale et opérationnelle. Merci au gouvernement du Québec. Son apport fait la différence et permet à des entreprises comme la nôtre de réduire leur empreinte environnementale. »

Maxime Cossette, vice-président, Développement durable et Biomatériaux, Kruger inc.

« Grâce à son expertise, le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) rend maintenant disponible aux entreprises québécoises un programme de certification répondant aux normes internationales. L'expérience avec Produits Kruger - Usine de Gatineau a prouvé la simplicité du processus d'audit et a mis de l'avant les retombées positives de la certification pour l'organisation et l'environnement. »

Jean Rousseau, directeur principal du Bureau de normalisation du Québec

Le programme ÉcoPerfomance vise la réduction des émissions de GES et de la consommation énergétique par le financement de projets ou de mesures liés à la consommation et à la production d'énergie, de même qu'à l'amélioration des procédés. Il est offert aux entreprises, institutions et municipalités qui consomment des combustibles fossiles ou qui utilisent des procédés générant des émissions fugitives de GES, pour leur permettre de prendre le virage de la réduction de ce type d'émissions.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial et fabrique et distribue des marques reconnues, telles ScottiesMD, SpongeTowelsMD, Cashmere MD et White SwanMD.

Pour en savoir davantage sur le programme de certification à la norme ISO 50001 offert par le BNQ, consultez le site bnq.qc.ca/fr/normalisation/environnement/iso-50001.

Pour en apprendre davantage sur le programme ÉcoPerformance, consultez le site

transitionenergetique.gouv.qc.ca/ecoperformance.

